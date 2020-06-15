影／未來副閣揆是沈榮津還是陳時中？蘇貞昌妙答不鬆口

高雄市長選舉將在8月15日舉行，外傳行政院副院長陳其邁將在17日宣布辭職，回到高雄拚補選，外界也開始紛紛揣測將由誰接棒閣揆，其中經濟部長沈榮津、衛福部長陳時中都名列其中。行政院院長蘇貞昌今（15）日出席警察節慶主大會時表示，不管是沈榮津還是陳時中，表現都很好，但陳其邁都還沒辭職，現在就想誰接棒副閣揆，對陳其邁不好意思。蘇貞昌今天參加警政署109年警察節慶祝大會接受媒體訪問時被問到，若陳其邁週三辭副閣揆的話，心中是否已經有屬意的人選嗎？沈榮津、陳時中若只能二擇一會選誰？蘇貞昌表示，不只是沈榮津跟陳時中，其實內閣成員每一位表現都很好，副閣揆的人選現在還不用想，他也沒說過要從沈榮津、陳時中裡面選一個，畢竟陳其邁都還沒有提出辭職，他就在想副閣揆人選，對陳其邁不好意思。據媒體報導，陳其邁的競選口號將是「有市長、會做事」，跟蘇貞昌的「有政府、會做事」相當雷同，蘇貞昌是否覺得被抄襲？還是他「借」給陳其邁用的？蘇貞昌說，「有政府、會做事」是在蔡英文總統領導下，政府就要會做事，才能應對各種需要，回應人民的期待。陳其邁這一年多來在內閣幫忙很大，他是內閣成員之一，這個內閣如果是會做事，陳其邁功不可沒。此外，民進黨中常委、中執委選舉在即，外傳蘇貞昌向蔡英文請託，希望英派能配票給女兒蘇巧慧，讓她能順利當上中常委、為蘇系保留一席。蘇貞場駁斥，媒體報導不但錯誤也沒查證，他和蔡英文無所不談，兩人之間談各種國政、千千萬萬，但沒有談過什麼黨職選舉配票的問題。蘇巧慧要不要選，都尊重她的決定，目前時間也還早，她也都還沒有做決定，如果她要選也要自己努力，而不是由他去跟總統拜託怎麼配票。