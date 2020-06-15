陳其邁談副閣揆接班人　沈榮津是最佳解？

行政院副院長陳其邁今（15）日到台灣人工智慧實驗室進行參訪時，不諱言自己未來對高雄市的展望，談到未來副閣揆的接班人選，陳其邁雖稱「報派接班人」已經兩個多月，對他來說有點小困擾，但也稱讚經濟部長沈榮津是「史上最強歐吉桑」，也相信蘇貞昌用人唯才，未來一定會推出一個最有執行力、最有魄力，且能夠跟蘇院長密切配合的人選。外傳陳其邁即將在17日宣布辭職，投入高雄市長選舉。陳其邁在今天參訪台灣人工智慧實驗室接受媒體訪問時，也不諱言自己未來對高雄市的展望。陳其邁指出，高雄在這一年多來，紛擾非常多，人民望治心切，我希望在未來，包括新的市長產生後，能夠讓人民施政有感，儘速讓整個施政重開機，推動招商引資、捷運路網的興建及解決年輕人就業的問題，這是最重要的，任何的市長上任之後，這些都是應該優先解決的重大事項。至於有機會的話，沈榮津是否適合擔任副院長？陳其邁表示，他很佩服沈榮津，在防疫期間，為了口罩的事情，沈榮津跟他常常到晚上1點還在聯絡，「我算是年輕人，到晚上1、2點睡覺對我來講很正常，但他是歐吉桑，史上最強的歐吉桑，到晚上1、2點還沒睡，我真的很佩服他。早上他也許5、6點就起床，我對他印象深刻。」不過陳其邁沒把話說死，強調其他很多的部會首長，也都非常的優秀，不過，副院長是必須能夠跟總統或者是院長充分的合作；陳其邁也偷偷埋怨，他現在還沒辭職，但媒體報派副院長已經兩個月以上的時間，對他來講會有一點小困擾。但他相信蘇貞昌的用人，一定是會站在整個團隊的工作，推出一個最有執行力、最有魄力，能夠跟他密切配合的副院長。此外，國民黨籍台北市議員羅智針對高雄市長補選大酸陳其邁，表示陳其邁有「貪二代光環加持」，躺著選都會上，還建議陳其邁跟陳菊一起，每年舉辦「雙陳論壇」，討論貪污除罪化。陳其邁回應，推動高雄政務發展應該是國人共同的期待，這一年多紛紛擾擾已經很多了，希望國民黨把時間、力氣花到怎麼樣讓高雄更好，讓政策、城市的發展能夠聚焦，這個比較重要。