藍高雄市長誰出線？泛綠粉專開轟　選民愣：陳其邁超尷尬

▲泛綠粉專只是堵藍砲火指向國民黨市議員吳怡玎市政二代。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

韓國瑜被罷免成功後，高雄市長補選投票將於 8 月 15 日舉行，民進黨擬提名行政院副院長陳其邁參選，而國民黨目前誰會出線仍無共識，不過已有多人表態，如市議員李雅靜、黃紹庭、曾尹儷；也有被點名參戰的吳怡玎等人。對此，就有網友討論「國民黨人選都還沒出就開始打人家是政二代？」貼文引發熱議。一名網友在 PTT 貼文指出「國民黨現在都還沒公佈高雄市長補選後選人是誰，結果泛綠反專只是堵藍急著出手打吳怡玎政二代？是有多怕她清新的形象會讓陳其邁又有風險？而且這樣子也讓陳其邁很尷尬不是嗎？他爸爸貪污的事情也會被翻出來」。只見「只是堵藍」粉專上貼文寫著「說她是國民黨女版連勝文不為過，父親吳光訓炒股案雖然無罪，但起訴書有登載吳怡玎當人頭，繼承父親吳光訓財產，申報財產登記，個人擁有兩億多股票，另外擁有高雄鳥松數千坪土地，英國也有不動產」。貼文一出，網友紛紛回應「打人家是政二代，只是讓陳其邁更尷尬而已」、「說到爸爸的話，陳其邁更害怕談論吧」、「打錯事蹟...反而讓陳其邁更陷入困境」、「大家是忘記陳其邁他爸爸的事情了嗎？」、「打這根本沒意義，政治世襲是很正常的事情吧」、「看到貼文都幫陳其邁尷尬起來了」。而對於國民黨高雄市長補選人都還未確定，網路就已經開戰，國民黨立院黨團總召林為洲則回應，選舉過程中的批評難免，但要看批評點是否恰當，理性批評是合理，吳怡玎都還沒確定要選，就已經先被網路社群攻擊，「要講爸爸大家一起講，陳其邁、陳致中爸爸是誰？」林為洲更酸，陳其邁其實最怕的就是談爸爸。（編輯：張嘉哲）