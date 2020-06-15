市庫通黨庫？苗博雅爆料：台北燈節工作外套民眾黨員都有

▲民眾黨不分區立委蔡壁如、邱臣遠，遭質疑非北市府局處官員，卻獲贈2020台北燈節工作夾克。（圖／苗博雅辦公室提供）

▲民眾黨發言人陳宥丞（左一）也在地方行程中身穿燈節工作外套，甚至在外套上印上自己的名字。（圖／苗博雅辦公室提供）

台北市長柯文哲今天（15日）下午，進入議會進行最後一天的施政總質詢。社民黨市議員苗博雅在質詢過程中，拿出多張照片質疑，為何柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，許多立委及黨員們都有「2020台北燈節」的工作外套？苗博雅更直言，包含民眾黨不分區立委蔡壁如及邱臣遠等人，不是市府局處匡列的貴賓名單，卻能身穿台北燈節的飛行夾克，質疑「市庫通黨庫」。苗博雅質疑，2020年台北燈節活動，台北市政府也設計了深綠色的工作用飛行夾克，局處首長們都有領到，不過她也發現民眾黨員們不是局處首長，卻也都收到並穿著該件飛行夾克。「不分區立委蔡壁如、邱臣遠，甚至是民眾黨發言人陳宥丞等人都有，甚至有人在外套上印上自己的名字。」苗博雅表示，她向北市府索資的結果，這幾個人也並非北市府的貴賓名單，「甚至許多被列在名單內的人，都沒有收到外套。」對此觀光傳播局長劉奕霆在質詢台上，先是表示事後會去查明，可能為局處首長轉贈，也可能是民間人士自行製作。事後劉奕霆也補充說明，表示經了解是民間協會自行製作贈送給黨部，與市府並無關聯。 民眾黨發言人陳宥丞表示，該外套為西門徒步區街區發展促進會劉家鑫理事長，感念蔡壁如委員時任市府顧問對西門商圈發展貢獻，特別捐贈同款外套予民眾黨黨部，並非市府資產，為免造成社會各界誤會，特此澄清。