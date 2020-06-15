新冠肺炎重創航空業　空軍今年無人跳槽航空公司

空軍現役飛行員中，過往以中校戰機飛行員待遇最高，每月薪俸總額可達到23萬元，飛慢速機的中校飛行員，每月薪俸總額約在20至21萬元之間，這樣的待遇頂多只達到民航機副機師的標準，甚至距離正機師的平均33萬元還差一截。隨著空軍計劃引進66架F-16V戰機，必須新增一個聯隊，約90名飛行員，為避免新購戰機無飛行員可飛，已故的參謀總長沈一鳴在總長任內推動「飛行員續服獎助金」，鼓勵資深飛行員留營。

「飛行員續服獎助金」方案

「飛行員續服獎助金」奏效提升留營誘因外，