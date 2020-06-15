新冠肺炎重創航空業　空軍今年無人跳槽航空公司

新冠肺炎疫情重創全球航空業，國籍航空公司中華航空與長榮航空在3月開始實施員工「無薪假專案」，過去經常被航空公司挖角的空軍成為另類受益者，軍方官員透露，今年迄今並無飛官轉投民間航空公司。
空軍現役飛行員中，過往以中校戰機飛行員待遇最高，每月薪俸總額可達到23萬元，飛慢速機的中校飛行員，每月薪俸總額約在20至21萬元之間，這樣的待遇頂多只達到民航機副機師的標準，甚至距離正機師的平均33萬元還差一截。隨著空軍計劃引進66架F-16V戰機，必須新增一個聯隊，約90名飛行員，為避免新購戰機無飛行員可飛，已故的參謀總長沈一鳴在總長任內推動「飛行員續服獎助金」，鼓勵資深飛行員留營。
蔡英文總統於1月14日核定「飛行員續服獎助金」方案，追溯至今年元旦生效。根據此方案，定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元。換言之，一位中校飛行員每月領逾25萬元。
軍方人士表示，除了「飛行員續服獎助金」奏效提升留營誘因外，新冠肺炎疫情重創航空業，遠東航空停飛、長榮與華航也因旅遊禁令影響而無力挖角，也是一大原因。
根據空軍提供立院資料，2011～2019年共新增129位飛行員，但也有108位飛行員離退，其中2013、2016、2019都是新增飛行員人數低於離退飛行員。
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