三倍券官網周六上線　懶人包近日公布

為振興受到新冠肺炎疫情重挫的經濟，行政院將於7月15日推出振興三倍券，行政院預計將於本周六6月20日正式上線三倍券官網。另外，經濟部也表示，為解決民眾對三倍券的疑惑，也將會公布懶人包，整合各種常見問題與解答。行政院發言人丁怡銘表示，三倍券官網目前正在建置測試中，預計20日正式上線，目前僅有基本訊息，待功能完備、加上多語言介面以方便新住民使用後，將正式向外界說明。依行政院先前宣布的時程，三倍券將在7月1日起開放預購紙本券、信用卡、電子票證與電子支付同步從7月1日起設定綁定，7月15日正式上路。不過距離上路只剩1個月，民眾仍有不少疑慮。據了解，經濟部將推出懶人包釋疑。經濟部目前正在研議的懶人包定名為「振興三倍券各界關切議題QA」，其中共分成8大項目，分別為「三倍券發放使用」、「三倍券使用與排除範圍」、「信用卡及電子支付使用疑義」、「三倍券兌領」、「三倍券是否適用禮券定型化契約」、「質疑三倍券發放效果」、「三倍券是否能用來套利」、「個資問題」，總計共38個不同問題與解答。民眾最關心的「三倍券使用與排除範圍」，一共有19題，大多是針對適用範圍釋疑，例如雖然排除電商平台，但是只要民眾使用實體店家的網路訂餐或網路訂房功能，並且實地付費就可使用三倍券；商家自行架設的網路商店，若是符合藝文展演、體育賽事、旅遊活動等三個項目，且經主管機關認定，也可以適用。此外，也有民眾關心近期興起的網路媒體訂閱付費制度，是否能使用三倍券，據悉，若是線上支付不得適用，但是若是實地付款就可以使用；與媒體訂閱付費規範類似的還有學雜費與補習班學費，一樣不接受線上支付，但是紙本支付可以使用。至於購買台鐵或高鐵所發行，有使用期限的回數票、餐飲業者發行，有使用期限且不具禮券性質的現金抵用券、醫院掛號費、社福團體捐款，均可用三倍券支付。據了解，懶人包目前已經進入最後收尾的階段，同時仍持續徵詢意見並補充，正式版本會在近期公布。