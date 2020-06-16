辭副閣揆參選高雄　陳其邁透露明天是自己「畢業典禮」

行政院副院長陳其邁今（16）日出席母校高雄中學的畢業典禮，他在致詞時透露「明天我也會有我的畢業典禮」，暗指他將請辭副閣揆、參加高雄市長補選。陳其邁受訪指出，他做任何事情，下了決定，就是會展現決心，勇往直前。民進黨可望最快在明天徵召陳其邁參加高雄市長補選，陳也預定明天請辭。上午他出席雄中的畢業典禮，會前受訪時他語帶玄機地說「今天來參加雄中的畢業典禮，也許不久的將來，這一兩天也許會有我的畢業典禮」。但隨後他上台致詞時，則直接說出「明天我也會有我的畢業典禮」，台下學生一片鼓譟，陳其邁又說，作為雄中人，面對失敗、面對挫折，倒下去馬上爬起來，就算爬不起來，用爬的也要達到目標。陳其邁受訪表示，今天是來跟學弟分享一些過去在雄中歡樂的時光，還有自己離開雄中之後，人生碰到的一些酸甜苦辣。被問到今天會不會試頒「市長獎」？陳說，他不會「吃碗內、看碗外」。人生的旅程會有很多漫長、辛苦、曲折的過程，他在雄中的時候學會了怎麼樣用實事求是、精益求精的精神，所以會腳踏實地、認真、實實在在地做事情。記者問，有信心會超過上次得票數嗎？陳其邁說，只有更好，沒有最好。讓台灣或者是高雄更好，這是他一輩子努力的目標。目前國民黨尚未決定補選人選，高雄市議員李雅靜、立委吳怡玎是可能人選，對此，陳其邁指出，國民黨要參選的人也很多，他注意到了。希望國民黨的對手除了要熱愛高雄，也要熟悉高雄之外，參選的話也要展現參選的決心，這個是他對自己的要求。希望國民黨的對手，不管任何人要參選，也能夠展現參選的決心，來一場公平的君子之爭。