解職後仍關心高雄　鄭照新：韓國瑜團隊單飛不解散

「(說他睡到中午的人)都是對面機車行老闆、經過他樓下的阿嬤，根本沒辦法追溯是誰說的，但實際上不是，每天都有媒體在市長家門口守，如果睡到中午，就會有畫面可以講，但到後來都是捕風捉影、曖昧不清的文字。」

高雄前市長韓國瑜上週解職後，外界仍關心他下一步動向，他的新聞局長鄭照新16日接受廣播專訪時表示，整個市府團隊的凝聚力仍然緊密，持續關心高雄的市政動態，希望這一年半打的基礎，不要因為團隊離開而中斷，並形容韓市府團隊仍「單飛不解散」。鄭照新說，到高雄的四個多月，他覺得意義非凡、非常值得，韓國瑜的領導風格完全授權，也經歷了防疫考驗、罷免案，相信「拋除政治主觀印象後，很多客觀數字會留下」，他也強調，高市府的凝聚力到今天為止都沒散，都還是緊密互相聯繫、關心高雄市政動態，希望這一年半打的基礎，不要因為團隊離開而中斷，現在可以說是「單飛不解散」。鄭照新表示，一直以來各界都會拿韓國瑜上班時間做文章，認為他都睡到中午，但其實韓通常八點半以前就進市政府辦公，對於韓國瑜以93萬高票遭到罷免，鄭照新說，他原本認為這是總統大選情緒的延續，因此讓大家心態回歸市政是他們的目標，然而，在大量錯誤片面訊息中，雖不斷做澄清，但網路上錯誤訊息出去就出去，尤其側翼粉專直接拿錯誤訊息大量宣傳，新聞更正了也沒辦法。鄭照新說，大家所認識的韓國瑜，地方上高雄的氛圍其實沒有那麼熱，但很多外地學子回來投票、加上天氣也好，「但他們所認識的韓國瑜是電子化的韓國瑜，透過這方式理解他，他們沒機會不了解高雄路有多平。」鄭照新表示，韓國瑜被罷免後，心情非常灑脫，他覺得這一年半對得起高雄市民，也有基礎建設，但對於許崑源的意外讓他非常痛心，失去一個情義相挺、且關心高雄發展的好朋友，對整個團隊來講都是非常遺憾的事情。