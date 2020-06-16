陸軍研製女性運動內衣首度亮相　迷彩、灰色供選購

陸軍司令部為展現提升官兵服裝穿著的決心，今（16）日發表日前完成之「運動服」等18項經理品材質及規格提升成果。女性運動內衣更是首度亮相。





陸勤部補給處處長劉雅魁少將表示，為使官兵服裝穿著更加舒適，秉持「照顧官兵、服務有感」的精神，自2017年起由陸勤部編成「研改小組」，結合現代紡織技術，邀集紡研所、各大學紡織系所及民間廠商等產、官、學界專業能量執行研改，大量採用舒適且兼具複合性功能的機能布料，強化穿著觸感柔順，夏季服裝吸濕排汗，冬季服裝保暖蓄熱的功能。





陸軍司令部指出，在研改團隊全體群策群力共同努力下，完成「運動服」、「軍便服」、「專用服裝」、「防寒服裝」及「消耗性服裝」等5類共18項經理品研發改良，希望未來在既有基礎上，持恆精進，以提升服裝款式與品質，讓所有官兵享受更優質的穿著品質，使官兵能以加入陸軍為榮，穿著軍服為傲。





供女性官兵穿著的運動內衣也在記者會中首度發表，共有灰色與迷彩兩款，劉雅魁表示，女性運動內衣在去年三軍九校入伍訓練女生連經過驗證，女性內衣不是公發，而是選購項目，未來規劃在服裝站中供女性官兵選購。



國防部後次室後管處副處長蔡淑芬表示，目前女性服裝代金品項括裡衣、裡褲，在還無法全面滿足女性官兵兵服裝需求前，國防部仍維持每年980元代金發放，供官兵自行採購裡衣，後續各軍司令部將針對女性服裝需求持續作研改，等到完全滿足女性需求後，將研議代金回歸撥公發撥補體系。



▲陸軍發表研改之新式運動服。（圖／記者林柏年攝年.2020.06.16）



▲陸軍發表研改之新式軍便服。（圖／記者林柏年攝.2020.06.16）









