釣魚台改名　國民黨：辣台妹面對日本　就會變卑躬屈膝？

▲由左至右，國民黨革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏。（圖/記者陳弘志攝）

日本擬將釣魚台列嶼更名為「登野城尖閣」，國民黨今天(16)痛批蔡英文總統的稱號「辣台妹」是假的，只要面對日本，就會卑躬屈膝、軟弱無力，完全比不上馬政府時期的作為；國民黨也呼籲即將參選高雄市長補選的行政院副院長陳其邁，應該兌現自己當年呼籲馬政府的主張，「現在是不是該舉辦釣魚台釣魚比賽了」。國民黨文傳會主委王育敏表示，馬英九前總統任內，兩度親赴最靠近釣魚台的彭佳嶼，宣示我國對釣魚台列嶼的主權，並提出「東海和平倡議」，甚至為了漁民派船前往護漁，不惜與日方海上保安廳船艦對峙喊話，水砲互擊數小時；相較之下，蔡政府面對日方擬將更名釣魚台，只能口頭宣示立場，但日方對於我國的抗議「已讀不回」，蔡政府只能悶不吭聲，「以往面對中國大陸，就撿到槍的辣台妹，難道遇到日本，就卑躬屈膝嗎」。國民黨革實院院長羅智強表示，陳其邁在2012年曾質疑馬政府說，「假如馬英九要保護釣魚台，那就到釣魚台辦釣魚比賽！」，請問，已經貴為行政院副院長的陳其邁，「現在是不是該舉辦釣魚台的釣魚比賽」？國民黨也公開問，曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃「如果在你縣長任內，宜蘭一塊土地被日本改名侵佔，你也可以這樣雲淡風輕？置身事外嗎」？至於駐日大使謝長廷，傳出只向日方傳達「嚴正關切」，國民黨質疑，「謝長廷連向日本抗議都不敢，只敢關切，你是駐日代表？還是助日代表？」國民黨提出以下四點主張：一、蔡英文總統應立刻召見日本駐台代表，表達嚴正抗議，並警告此舉將嚴重影響雙邊交流與友好關係。二、駐日代表謝長廷應向日本據理力爭，堅定表達我國立場。三、民進黨政府應比照馬英九政府時期，派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權及漁權。四、重啟台日漁業委員會，爭取我國漁民權益。