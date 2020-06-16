影／不會吃碗內、看碗外　陳其邁：明天是自己畢業典禮

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▲▲陳其邁開場即以年輕族群現在當紅的歌曲「超跑情人夢」，問候在場畢業生「引擎發動了嗎？My name is邁邁」，獲得雄中學子們的熱烈回應。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.16）

▲▲陳其邁表示以往參加畢業典禮時都是坐在台下，台上螢幕提到要接受頒獎的請到前面集合，他從沒有集合過，以詼諧的方式鼓勵同學要走自己的路。（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.16）

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行政院副院長陳其邁今(16)日回到母校高雄中學參加畢業典禮，現場近千名學弟妹們高喊「市長好!」他上台致詞時鼓勵同學們，必須不斷自我超越，開闢一條屬於自己人生的路，並且分享自己失敗的故事同時也透露這一、兩天也有自己的畢業典禮。今年雄中的畢典以「小明在哪裡」為主軸，雄中校長謝文斌陪同陳其邁、立委趙天麟及前校長黃秀霞前進入會場，滿場熱烈歡呼迎接陳其邁，趙天麟致詞也強調歷任高雄市長都沒有雄中校友，學弟妹高喊要把學長陳其邁送進市府，學弟們也拿出2年前競選市長旗幟，上頭還蓋著「2」號。陳其邁開場即以年輕族群現在當紅的歌曲「超跑情人夢」，也是今年雄中票選的畢業歌曲，問候在場畢業生，「引擎發動了嗎？My name is邁邁」，獲得雄中學子們的熱烈回應。陳其邁表示，人只有不斷往前走，不斷自我超越，才能夠開闢出一條屬於自己人生的路他提到以往參加畢業典禮時都是坐在台下，台上螢幕提到要接受頒獎的請到前面集合，他從沒有集合過，以詼諧的方式鼓勵同學要走自己的路。陳其邁表示，他今天來參加雄中的畢業典禮，也許不久的將來，這一、兩天也許會有自己的畢業典禮不過，在致詞後，陳其邁則坦承，明天就是自己的畢業典禮。陳其邁也認為，國民黨要參選的人也很多，他注意到了，希望如果國民黨的對手，除了要熱愛高雄，也要熟悉高雄外，參選的話，也要展現參選的決心，這是我對自己的要求。他也希望國民黨的對手，不管任何人要參選，也能夠展現參選的決心，來一場公平的君子之爭。陳其邁表示，他的做事方式一向是做什麼像什麼，對於任何事情一旦下了決定之後就全力以赴，這是他對於自己的要求他強調，他不會『吃碗內、看碗外』人生的旅程會有很多漫長、辛苦、曲折的過程，他在雄中的時候學會了怎麼樣用實事求是、精益求精的精神，所以他會腳踏實地、認真、實實在在地做事情。至於市長補選是否有信心會超過之前的得票數？陳其邁則說，努力照這個往前衝陳其邁也堅定地說，「我本來做任何事情，都是實實在在、腳踏實地做事情的人；努力到最後一分鐘，努力到最後一秒鐘，這是我對自己的要求，也一向如此」。