影／不會吃碗內、看碗外　陳其邁：明天是自己畢業典禮

行政院副院長陳其邁今(16)日回到母校高雄中學參加畢業典禮，現場近千名學弟妹們高喊「市長好!」他上台致詞時鼓勵同學們，必須不斷自我超越，開闢一條屬於自己人生的路，並且分享自己失敗的故事﹔同時也透露這一、兩天也有自己的畢業典禮。
今年雄中的畢典以「小明在哪裡」為主軸，雄中校長謝文斌陪同陳其邁、立委趙天麟及前校長黃秀霞前進入會場，滿場熱烈歡呼迎接陳其邁，趙天麟致詞也強調歷任高雄市長都沒有雄中校友，學弟妹高喊要把學長陳其邁送進市府，學弟們也拿出2年前競選市長旗幟，上頭還蓋著「2」號。
陳其邁開場即以年輕族群現在當紅的歌曲「超跑情人夢」，也是今年雄中票選的畢業歌曲，問候在場畢業生，「引擎發動了嗎？My name is邁邁」，獲得雄中學子們的熱烈回應。
陳其邁表示，人只有不斷往前走，不斷自我超越，才能夠開闢出一條屬於自己人生的路﹔他提到以往參加畢業典禮時都是坐在台下，台上螢幕提到要接受頒獎的請到前面集合，他從沒有集合過，以詼諧的方式鼓勵同學要走自己的路。
陳其邁表示，他今天來參加雄中的畢業典禮，也許不久的將來，這一、兩天也許會有自己的畢業典禮﹔不過，在致詞後，陳其邁則坦承，明天就是自己的畢業典禮。
陳其邁也認為，國民黨要參選的人也很多，他注意到了，希望如果國民黨的對手，除了要熱愛高雄，也要熟悉高雄外，參選的話，也要展現參選的決心，這是我對自己的要求。他也希望國民黨的對手，不管任何人要參選，也能夠展現參選的決心，來一場公平的君子之爭。
陳其邁表示，他的做事方式一向是做什麼像什麼，對於任何事情一旦下了決定之後就全力以赴，這是他對於自己的要求﹔他強調，他不會『吃碗內、看碗外』人生的旅程會有很多漫長、辛苦、曲折的過程，他在雄中的時候學會了怎麼樣用實事求是、精益求精的精神，所以他會腳踏實地、認真、實實在在地做事情。
至於市長補選是否有信心會超過之前的得票數？陳其邁則說，努力照這個往前衝﹔陳其邁也堅定地說，「我本來做任何事情，都是實實在在、腳踏實地做事情的人；努力到最後一分鐘，努力到最後一秒鐘，這是我對自己的要求，也一向如此」。