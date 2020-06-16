F-16加掛新式空對空飛彈派龍架　掛彈量倍增抗共機

蔡英文總統2016年上台後，中共解放軍軍機頻闖我防空識別區（ADIZ），造成我空防威脅倍增，傳聞空軍嘉義基地第四聯隊的F-16戰機加掛可發射新型AIM-9X短程空對空飛彈的LAU-128/129飛彈發射架，提升掛彈量應付共機威脅。





國防部今（16）日召開「陸軍經理品研改成果」記者會，會媒體詢問共機繞台頻繁繞台一事，媒體報導，傳國防部修改因應方式，「寧擦撞也不開火」。國防部發言人史順文指出，媒體報導內容並非事實，若共機進入防空識別區，基於捍衛台灣主權領土和確保區域穩定的前提下，空軍秉持不挑釁、不怯敵原則，不升高衝突、不引發事端，越接近本島越積極處置，對於周邊共機、共艦活動動態，國軍運用聯合情監偵作為，立刻掌握應處。





針對F-16戰機加掛可發射新型AIM-9X短程空對空飛彈的LAU-128/129飛彈發射架（俗稱派龍架），空軍司令部戰訓處長盧建中少將表示，空軍所有任務機派遣，都會依照敵情不同，選掛不同武器、派龍架掛載以符合作戰需求，整體武器採購、建案都會依據前瞻敵情威脅、作戰環境完備戰力整建，確保國家安全。





最強短程空對空飛彈

美國在2016年批准出售我國AIM-9X短程空對空飛彈,美國售台AIM-9X飛彈在去年1月「國軍109年春節加強戰備」媒體邀訪活動首度曝光，紅外線導引的AIM-9X飛彈具備離軸射擊能力與向量噴嘴，能夠向左、向右90度發射，等於是飛行員「看到哪、打到哪」，堪稱當今最強的短程空對空飛彈，掛載在F-16V戰機上能提升近距離空戰纏鬥能力。





為了協助台灣強化空防能力，美國除同意我國將F-16A/B型戰機升級成F-16V外，2019年美國進一步宣布軍售AIM-9X Block II飛彈，該型飛彈具備發射後鎖定（LOL）能力，能夠先發射飛彈，接著再由戰機雷達導引攻擊敵機。



