勇警李承翰遭刺死案　徐國勇：將關注本案發展

嘉義鐵路勇警李承翰遭鄭姓兇嫌持刀刺死，一審嘉義地院以鄭姓嫌犯因「思覺失調症」獲判「無罪」，致李承翰父親李增文嚴重胃出血含恨病逝，今（16）日午時在李家自宅舉行告別式，內政部長徐國勇率警政署長陳家欽等人前往弔唁﹔徐國勇表示，將會關注本案發展。
徐國勇今天同時代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向李家表示哀悼之意﹔對於刺死鐵路警察李承翰的鄭姓兇嫌，嘉義地院以患「思覺失調症」，依法令判處「無罪」﹔徐國勇表示，會請警政署與律師團研究二審訴訟發展，也請檢察官補足起訴不足的地方，會持續關注本案發展。
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