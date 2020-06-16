勇警李承翰遭刺死案　徐國勇：將關注本案發展

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嘉義鐵路勇警李承翰遭鄭姓兇嫌持刀刺死，一審嘉義地院以鄭姓嫌犯因「思覺失調症」獲判「無罪」，致李承翰父親李增文嚴重胃出血含恨病逝，今（16）日午時在李家自宅舉行告別式，內政部長徐國勇率警政署長陳家欽等人前往弔唁徐國勇表示，將會關注本案發展。徐國勇今天同時代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向李家表示哀悼之意對於刺死鐵路警察李承翰的鄭姓兇嫌，嘉義地院以患「思覺失調症」，依法令判處「無罪」徐國勇表示，會請警政署與律師團研究二審訴訟發展，也請檢察官補足起訴不足的地方，會持續關注本案發展。