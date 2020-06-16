與柯文哲驚傳關係生變　蔡壁如笑反問：這是問題嗎？

據媒體報導，過去長年是柯文哲心腹角色的民眾黨不分區立委蔡壁如，近來與柯文哲關係生變，雙方不僅在黨政會報上數度衝突，甚至蔡壁如多次對外發言，也讓柯文哲不甚滿意。不過針對這樣的說法，蔡壁如今天（16日）上午也親自出面回應，笑著反問媒體「這是問題嗎？」並強調與柯文哲間的關係已經維持了數十年，都有一定的默契在。知情人士指出，日前民眾黨內部鬥爭不斷，蔡壁如曾經私下向柯文哲獻策，不過卻遭到柯文哲直言「管太多」，雙方因此開始冷戰。不過知情人士強調，雙方在台大醫院已經共事已久，對於彼此的衝突都有一定的處理默契，「不過民眾黨內已經有人開始見獵心喜，想要將蔡壁如給鬥下來。」知情人士也直言，「他們太小看了柯文哲與蔡壁如之間的關係。」蔡壁如本人也出面回應，強調與柯文哲間的關係「不用懷疑」，並且表示從事政治的人，本質應該是信任，再加上過去在台大醫院時期，更是一個需要高度信任的工作環境。「重點不是在於我們有沒有每天講到話，或者多久才講到話，那些都不會是問題。」蔡壁如說，「來到立法院有個角色的變換，既然有158萬選民託付，我自然要將立委這個職務做好，所以跟柯主席間講話講話當然會變少。但因為少講話感情生變？這真的是問題嗎？」蔡壁如事後也在臉書粉絲專頁上PO文，先是以過去在台大醫院合作的狀況，表示「我與柯醫師、柯市長、柯主席，長期共事多年了，這世界上任何人、任何事都有可能會意見相左，但我們會透過溝通、討論、協調來解決。」蔡壁如說，「台灣民眾黨的價值是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營的政黨，絕不可能只會有一種聲音，我們會透過溝通去找出平衡，而我與柯文哲主席彼此之間的信任，來自於相信，我們會與民眾黨這個大家庭，一起前進！」