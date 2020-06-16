沈榮津接副閣揆？蘇貞昌：陳其邁還在任「不談代替人選」

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總統蔡英文今（16）日與行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津一同逛新北市九份老街，對於陳其邁是否參與高雄市長補選，副院長接任人選，蘇貞昌回「人還在位置上，不能去講代替人選。」此外，健保署日前公告自費醫材定天花板價，引發基層醫界反彈，蘇貞昌說目前與陳時中已有初步的結論。外界關注行政院副院長陳其邁是否會參選高雄市長補選，下一任副院長是否為沈榮津接任，蘇貞昌回應，今天經濟部長一同參與，就是要逛老街拚經濟，副院長陳其邁也參與高雄母校的活動，各自都有行程，但現在行政院副院長是陳其邁，「陳其邁還在位置上，不能去講代替人選。」但陳其邁本人卻對外表示，明天在高雄的活動是他的「畢業典禮」，是否已表示會參與高雄市長補選？蔡英文說，以黨主席身分回應，明天民進黨就會處理補選事宜，到時再對外統一回應。此外，針對醫材自費規定爭議，蘇貞昌表示，我們團隊非常團結，在外界表達意見後，他與陳時中有非常好的溝通，目前已經有一個初步的結論，總統和他都非常高興，強調團隊很團結努力，不必硬做文章，是不必要的對於陳時中今天說醫材爭議讓他「跌下神壇」，蔡英文則說，陳時中一直是防疫主將，在防疫處理上得到民眾很高評價，她與蘇貞昌同樣給他很高評價。