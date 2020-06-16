共軍殲10進入西南空域　國防部：空軍戰機廣播驅離

▲解放軍在珠海航展中主要展出國產裝備，這架殲10B戰機就是由中航工業所研發生產的戰機。（圖／軍情與航空提供）

以色列在1978年向美國訂購F-16A/B型戰機，1980 年代，以色列航太（ IAI ）公司以F-16為藍本開發出雄獅（ Lavi ）戰機，雄獅戰機的進氣口位於機身下方，外型與F-16相似；與F-16不同處，雄獅戰機則是採用三角翼布局，與可操縱的前端鴨翼式布局，是全球第一架採用鴨式佈局的戰機。

雖然美國也有出資40%研發雄獅戰機，但是美國政府後來擔憂雄獅戰機會壓迫到F-16與F/A-18戰機的外銷市場，透過政治力施壓，IAI後來取消雄獅戰機量產。雄獅戰機只生產2架原型機。

1980年代，成都飛機公司與IAI合作研發新戰機，儘管1989年之後以色列與中國大陸結束合作關係，但是成都飛機公司仍以獲得技術的資料，繼續以雄獅戰機為藍圖研發，並於1998年完成殲10A的試飛，2年後完成量產準備。

殲-10A採單發動機、單垂直尾翼、雙三角翼中單翼氣動配置，外型與雄獅戰機相似度高達九成，特點是具有優異的高空高速性能，前三角翼更能提升中、低空的機動性，能有效縮短起降距離。殲10戰機服役後與Su-27SK 、 Su-30MKK 、殲11等戰機形成高低搭配。

雖然殲10A價格僅有F-16的一半，但是由於採用俄製發動機，使得外銷必須取得俄羅斯發動機輸出許可，配套的大陸國產發動機遭質疑不可靠，導致銷售成績不佳，至今仍未找到國外買家。

在殲10A量產之後，成都飛機公司於2004年展開性能提升與改良計畫，殲10B戰機於2008年12月試飛成功。殲10B捨棄了矩型進氣道設計，改用與梟龍戰機（FC-1）類似的「蚌式」（Rampless）一體化進氣道，並持續改良推出殲10C戰機。2017年7月，殲10C參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵時，首度公開亮相。

殲10不像F-16戰機具有豐碩的實戰經驗，卻有慘痛的模擬空戰慘敗教訓。2015年底，中國大陸與泰國進行聯合軍演，在模擬空戰的項目中，共軍Su-27與殲11遭到泰國空軍JAS-39「獅鷲」戰機，以4:0的結果完敗。外界認為，殲10性能仍不如JAS-39與F-16C/D等第四代戰機。

2007年時，殲10設計師宋文驄否認殲10與雄獅戰機有任何關聯，宣稱殲10計畫來自構型相似的殲9 ，該專案早在1960年代設立，早於以色列雄獅專案。殲10問市後，讓美國更加關注以色列出售給中國大陸中，是否含有美國軍事技術的武器裝備，基於美國壓力，以色列就被迫取消出售費爾康空中預警機給中國大陸。

空軍司令部今（16）日表示，上午偵獲中共殲10型戰機一架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。空軍司令部強調，本部運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。