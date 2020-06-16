參選台北市長？陳時中自嘲：人氣下滑怎麼還想這些

衛福部長陳時中因防疫有成，被外界看好是下屆台北市長熱門人選，但衛福部日前擬針對健保自費醫材設上限，引發醫界反彈暫緩，行政院長蘇貞昌批思慮不周，也被解讀是在下馬威。對此，陳時中坦言現在人氣比較低，下滑了怎麼會想這些，而行政體制下，當然以行政院長指揮說了算。陳時中今（16）日出席「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會，與外交部、交通部及疾管署等部會，共同探討安全開放國際旅行政策方針；陳時中在面對媒體時表示，每個人有每個人的職責所在，而他就是要把這防疫一塊做好。至於會不會進一步參選下一屆台北市或新北市長？陳時中坦言近來人氣有點下降，既然下滑了怎麼還會想這些，但他也笑稱這是自然的情況，這東西都是起起落落，呼籲大家放鬆。針對日前醫材設上限政策爭議，行政院長蘇貞昌昨在受訪時直言「一個政策推動應該要讓整個團隊知道」，陳時中表示，依據行政體制、行政倫理，相關政策當然是以行政院長指揮說了算，且蘇貞昌院長一向都勉勵相關閣員，整個施力上以民意為基礎，進而看得遠，看得更宏觀。媒體追問詢問，今天蔡英文總統、蘇貞昌都前往九份推廣觀光，是否覺得被「丟包」？陳時中否認表示，每一個人有各自該做的事情，沒有丟包的問題，他也會盡到自己職責，把該做的事情做好。