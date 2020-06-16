監院糾正高雄氣爆案　九監委提不同意見

監察院今日發布新聞稿表示，高雄市政府處理731石化氣爆災害，不當運用民間捐款購置機關設備，且迄未釐清捐款收據，監察院通過調查報告糾正高雄市府。但有九位監委對此案提出不同意見。監院表示，通過調查報告，認為高雄市不當運用民間捐款，購置機關執行業務所需設備，且迄未釐清收受捐款的相對應收據等疏失，糾正高雄市政府。監察院也就公益勸募條例，對於政府機關發起勸募的相關規範不足等問題，請衛生福利部研議修法，以達捐款透明並避免遭外界質疑。不過對本案，監察委員蔡崇義、田秋堇、楊芳婉、高涌誠、趙永清、張武修、王幼玲、林盛豐、林雅鋒等人，提出不同意見。這九位監委認為，報告結論無視審計機關及衛福部等相關主管機關「未發現欠妥情事」的覆核意見，卻採信陳情人高雄市議員的陳訴；對於報告質疑委任律師酬金以善款支應，個案求償金額每案均價等，對此表示遺憾。上述監委表示，律師費用因人數眾多，乃用統標，事實也證明得標費用比由律師個案訴訟，價錢低廉甚多，律師公會及法務部都表肯定，對於災民集體訴訟當然有利。調查報告以得標費用除以戶數，再指出特殊個案求償費用低於律師費用，而忽略集體訴訟其訴訟標的本即多寡不一的事實。監委說，有關善款基金會以民間代表為主，政府功能在輔佐，台灣及國外災變，民間已有多起善款基金之成立，此民間組織監察院是否適宜介入調查，已有疑義。況且高雄氣爆經多年調查，均無不法，甚至肯定。以客觀而言，基金會有自主使用之權，監察院實無主觀逕行認為不當，對此糾正無法認同。值得一提的是，調查本案的五位監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、江綺雯，均為馬政府時期提名的監委，而提出不同意見的監委，除林雅鋒外，均為蔡政府時間提名。也讓外界有著諸多聯想。