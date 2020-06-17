與藍營議員合開記者會　民眾黨否認為「藍白合作」暖身

▲民眾黨立委高虹安。（圖/記者呂炯昌攝.2020.06.17）

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖/記者呂炯昌攝.2020.06.17）

高雄市長補選將於8月15日舉行，台灣民眾黨日前拋出「藍白合作議題」，今（17）日民眾黨立委高虹安與國民黨台北市議員鍾沛君共同召開記者會，引發是否為「藍白合作」暖身。對此，民眾黨鄭重否認，表示舉辦記者會與藍白合作無關。「拒絕區塊鏈騙局，科技話術吸金手法大公開」記者會邀請多位受害者代表，並播放影片，展示業者所製作派發的「信用卡」、「手機網卡」等道具。不肖業者號稱發行CTO代幣，支付被害人投資獲利，還設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，塑造出投資確有獲利，代幣熾手可熱之形象。CTO代幣初期確實曾兌換到國外旅遊、飯店住宿、商品禮券等，讓被害人相信帳戶中的CTO可兌可用。總計約有千人加入，吸收資金達9億元之多。直到今年年初，業者以「平台更新」為由，無預警停止兌換，才發現已經上當。鍾沛君表示，目前案情已由檢警偵辦中，但業者首腦為外籍人士，過去幾年早已類似模式在其他國家吸金後逃離。若不盡快將其境管並偵結起訴，恐將逃之夭夭，被害人將無處索償。高虹安表示，本起案件雖以科技理財，區塊鏈投資為名，實際上恐怕還是典型的老鼠會吸金。行政機關應盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受此類科技話術所惑，導致更多人上當受騙。由於鍾沛君為國民黨馬系議員，先前同為馬系市議員羅智強也曾提出藍白合作，媒體詢問這場記者會是否為藍白合作推波助瀾？高虹安會前表示，鍾沛君辦公室接到許多陳情，他們辦公室認為我的背景比較偏重科技這塊，所以今天聯合召開記者會，一同提醒社會大眾不要上當，三個星期前籌備記者會時並沒有想到藍白合作，未來會根據議題導向歡迎其他黨來合作。先前拋出高雄市長補選可以「藍白合作」的民眾黨立委蔡壁如今日受訪表示，區塊鏈是許多年輕科技立委會關心，透過相同議題去發揮，是一個很好的合作模式，對國家、老百姓有益的議題如國土法、公衛師法、礦業法等，我們都願意跨黨派合作；區塊鏈在台灣發展10年還推得不是那麼成功，應該是有它的問題在，高虹安與鍾沛君都是年輕、有他們的科技專業，所以就由他們共同來推，這是一個很好的合作方式。