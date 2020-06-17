防疫有功還不能升副院長　藍委：陳時中功高震主、可憐哪

「陳時中功高震主，可憐哪。」

「

」

一講到陳時中，鄭麗文又忍不住感嘆在這次疫情的表現中，陳時中聲望遠超過內閣其他官員，但在副院長出缺時，竟是由紓困振興政策屢屢引發民怨的沈榮津接任，「

」

自新冠肺炎疫情大流行至趨緩以來，政府在防疫、振興經濟的表現上可說開高走低，但隨著行政院副院長陳其邁將辭職投入高雄市長補選，接替位子的卻不是高民意支持的防疫指揮官、衛福部長陳時中，反而是在紓困時引發民怨的經濟部長沈榮津升官，甚至連國民黨立委鄭麗文都替陳感嘆，直說國民黨團今(17)日上午針對台電已啟動夏季電價開記者會，鄭麗文指出，在疫情影響下，企業、商家開門都像在燒錢，卻沒有生意，面臨夏季電價調漲無疑是雪上加霜，反觀台電因為國際原油、天然氣價格下跌，省下不少發電成本，卻連苦民所苦都辦不到，今天經部哀哀叫，說要折扣台電要付一兩百億，那你減少成本沒算給我們看？為什麼台電前幾年嚴重虧損卻不敢漲電價，因為你們要關核四，要台電吸收，這時候要全民幫台電吸收是不是，這樣合理、公平嗎？套句陳時中說，所以是要百姓當冤大頭嗎？恭喜沈榮津高升當副院長，看得出來他在經濟部長任內紓困振興一蹋糊塗，沒把百姓痛苦放心上，因為他心裡裝蘇貞昌就裝不下了，哪還有空間裝百姓，每天看蘇貞昌的的喜怒、全力配合，果然高升，可不可以看一下百姓失業怎麼辦，可不可以可憐一下我們，雖然陳時中也很可憐，呼聲高、民調高有什麼用？功高震主。