後山耕耘不敵傅崑萁　蕭美琴將接首位女性駐美代表

總統蔡英文昨（16）日任命國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，預計7月中到任，蕭美琴將是中華民國第一位女性駐美代表，外界期待熟悉美國事務的她，能讓美台關係能有更多突破。

蕭美琴父親為前台南神學院

院長蕭清芬、

母親為美國人，擁有美國哥倫比亞大學政治學碩士學位。

花蓮民風保守、高齡人口偏多，因此民進黨政策推動包括婚姻平權、年金改革等政策，都對蕭美琴帶來莫大壓力，也屢屢成為對手攻擊目標，但是她多選擇不回應。因支持婚姻平權，2018年民團「花蓮罷免蕭美琴、蔡英文聯盟」發起罷免行動，並完成第一階段連署成案，但蕭美琴仍不改態度，仍舊大方聲援花蓮同志遊行，但罷免案在第二階段連署作業未達門檻。

64,060票當選立委。蕭美琴落選後則是賣掉花蓮房產，回到台北接任國安會

會諮詢委員。

民進黨立委羅致政表示，蕭美琴不論是政治歷練、專業能力、與美方人脈，相信是合適人選，她也與蔡英文總統關係密切，能夠精準向美國傳達蔡總統的意見。民進黨立委陳亭妃表示，蕭美琴有行政、立法與選戰經驗，是過去駐美代表少有的特質，蕭美琴是首位女性駐美代表，也象徵台灣對於女性從政給予更多發揮空間，是一個很好的標榜。

國民黨長期在花蓮執政，擁有龐大組織、黨公職勢力，加上民風保守，讓民進黨視花蓮為「艱困選區」，蕭美琴與總統蔡英文關係極佳，2010年接受時任黨主席蔡英文建議，接受徵招投入花蓮立委補選，以6000多票之差敗給國民黨候選人王廷升。2012年蕭美琴擔任民進黨不分區立委第七名，就職後以不分區立委身份，經營花蓮藍營鐵票區。為了經營選區，蕭美琴經常台北、花蓮兩地跑，並在花蓮購屋，蕭美琴有著國際外交長才，利用花蓮服務之餘，兼任亞洲民主自由聯盟主席，代表我國維繫對外關係，回到花蓮，則是換上同款不同色的機能衣，跟著農民上山下海，爭取交通建設、農業設備。2016選戰蕭美琴復仇成功，打敗王廷升，為綠營攻下艱困的花蓮選區。2020立委選戰，蕭美琴面對國民黨提名的黃啟嘉，以及前花蓮縣長，有「花蓮王」之稱的傅崑萁，傅崑萁最後以