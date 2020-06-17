陳其邁參加高市長補選　趙天麟：吳怡農將出任發言人

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▲高雄市黨部主委趙天麟今天上午在公布新任黨公職名單時強調將「超前部署」宣布輔選團隊就戰鬥位置。（圖／立委趙天麟辦公室提供）

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▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天公布民進黨高雄市黨部新任幹部，其中首席副執行長詹嘉平（左起）、執行長林志誠、主任委員趙天麟、副執行長鄧巧佩、副執行長劉瑞堂。（圖／立委趙天麟辦公室提供）

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民進黨今（17）日下午將徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，民進黨高雄市黨部主委趙天麟也召開記者會，公布新任黨公職的名單，並宣布高市黨部全員就輔選戰鬥位置趙天麟說，以他對吳怡農的了解，吳怡農很有可能擔任陳其邁競選總部發言人。趙天麟表示，面對8月15日的高雄市長補選，除率領民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強的陣容外，也將陳其邁原有的高雄各區組織專員納編入黨務系統，成為最強的輔選戰隊。民進黨高雄市黨部以「TURN ON!」為主題公布新任黨公職名單，正式啟動戰鬥模式，準備迎接補選挑戰，在場黨工身上也都貼上一個象徵啟動開關的貼紙，為接下來的選戰提振士氣新任黨公職包含執行長林志誠、首席副執行長詹嘉平、副執行長鄧巧佩及劉瑞堂等人，名單橫跨五、六、七年級生。趙天麟指出，新任的黨部團隊橫跨五、六、七、八年級，老中青的大結合，團隊具備活力、專業及經驗更有滿滿的熱情，不同專業領域還有不同區域的夥伴一同激盪，落實開放黨部與議會過半等政見來努力衝刺，達成目標。趙天麟強調，市黨部團隊就是把地基打好，待競選總部成立後全力向目標衝刺，而對於國民黨的補選人選，包含自行跳出投入選戰的市議員李雅靜，以及屢次被點名的不分區立委吳怡玎，深表都尊重由於近來藍營不斷工攻擊陳其邁「貪二代」身分，趙天麟也向國民黨喊話，不要打負面選戰，頻頻在謾罵抹黑。至於民進黨「人氣王」吳怡農是否會到高雄輔選，甚至擔任陳其邁競選總部發言人一職？趙天麟則說，這教適合由候選人來發布，而據他小道消息及對吳怡農的了解，「是很有可能性的（擔任陳其邁競選總部發言人）」，且各地戰將對高雄助選都有很大的熱誠。