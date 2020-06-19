時中爆紅路5／首位牙醫衛福部長　陳時中如何走上公職路

2020年新冠肺炎肆虐全球，台灣成立中央流行疫情中心，展開超前部署，衛生福利部長陳時中身兼指揮官，帶領團隊抗疫，成功控制住疫情蔓延，防疫成效備受國人肯定及國際認可，甚至還獲得高達94%的滿意度。這位人稱「鋼鐵部長」的陳時中，是首位牙醫背景的衛福部長，在舊有慣例中普遍由醫師體系出任，因此他在2017年剛接掌時不被看好，受到醫界諸多質疑，但他如今卻成為衛福部自成立以來任期最長的部長。而陳時中踏入公職的關鍵，要從他和前總統陳水扁的淵源開始說起。1994年他當選台北市牙醫師公會理事長後，開始投身公共事務，推廣牙科新觀念，並多次與時任台北市長的陳水扁同台出席相關活動；隔年成為牙醫師公會全國聯合會理事長，打破常規，率先推動健保總額支付制度。2000年，陳水扁投入總統大選，時任牙醫師公會顧問的陳時中，號召200名牙醫師一同加入民進黨挺扁，從此開始涉足政治圈。2004年，陳水扁爭取連任，陳時中則被民進黨提名不分區立委，名列第26。2005年，陳時中獲陳水扁重用，成為第一位為牙醫背景的衛生署副署長，而他歷經三位內閣改組，仍坐穩副署長位子，不過在此之前，他就已擔任過衛生署全民健康保險費用協定委員會委員、全民健康保險監理委員會委員，對公職經歷並不陌生。2008年政黨輪替，國民黨執政，民進黨籍的陳時中卸下公職，重回牙科診所執業，同時擔任台北醫學大學董事；2012年，時任民進黨主席的蔡英文競選總統，陳時中擔任醫界後援總會總幹事，並為蔡英文醫療長照政策白皮書執筆人、民進黨智庫醫療政策小組召集人。2016年，蔡英文在總統大選中勝出，陳時中出任總統府國策顧問；2017年，林全內閣改組，陳時中接下衛福部長一職，卻也是外界質疑的開始，牙醫師的地位引起輿論，接踵而來的挑戰，反讓陳時中越挫越勇。2020年，因應新冠肺炎疫情，衛福部任務編組中央流行疫情指揮中心，陳時中擔任指揮官，自成立以來防疫記者會幾乎無間斷，以淺白語言與透明訊息原則「防疫誠實中」，讓國人像吃了顆定心丸，滿意度扶搖直上，也因此成為近期最紅的政治明星。

時中爆紅路1／因抗疫聲名大噪 陳時中的轉變與以後

時中爆紅路2／木屐、滷肉飯、荔枝 從抗疫英雄到業配王

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

時中爆紅路4／不分藍綠 這些人都曾大膽「逆時中」！

時中爆紅路6／人氣不等於選票 半數民眾不挺陳時中參選