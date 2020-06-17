用二備金宣傳台北大縱走挨批　黃珊珊酸：馬郝時代花更多

台北市長柯文哲，傳出為了宣傳「台北大縱走」活動，打算動支北市府部分第二預備金及工務局的相關預算，也遭到議員質疑「亂花錢」。不過今天（17日）上午台北市副市長黃珊珊，被問及相關問題時，則表示這五年來台北市政府的行銷預算，其實是以前的「九牛一毛」，更反嗆「如果按照郝市長、馬市長宣傳預算，才叫天文數字。」台北市議會工務委員會昨審查工務局決算，有議員質疑，當初忠孝橋引道拆除工程同樣請國家地理頻道拍攝置入性行銷，但僅編列約500萬元預算，但北市府竟斥資1580萬元請國家地理頻道拍50分鐘節目宣傳「台北大縱走」，其中800萬元還動支二備金。更有議員質疑，因為新冠肺炎的緣故，每年編列的災害準備金已經花去大半，緊接著而來的颱風季，要是需要更多額外經費，就得需要動用號稱「市長小金庫」的第二準備金，質疑花在宣傳行銷觀感不佳。黃珊珊強調，所有二備金都會到市長室會議討論，如果經費不足，每一筆都要到市長室會議討論，重點是我們當時一定是認為有需要才會這樣編列。她認為，「台北大縱走」是台北很大的特色，但民眾知道的並不多，希望國際觀光客可以到台北來深度旅遊，台北的旅遊景點其實相當得多，大縱走可以串連整個南北，每次大家說來台北只有看看台北101、故宮，希望能夠更多元，讓大家看到台北的美。黃珊珊也強調，自己到市府上班後，「大家都說我們宣傳不夠力，台北沒做相關市政宣傳，因為其實很少廣告、業務配合。」黃珊珊說，若從她當議員角度來說，市府這5年行銷預算，其實是以前的九牛一毛，「如果按照郝市長、馬市長宣傳預算，才叫天文數字。」