宏都拉斯總統確診　外交部：已提供防疫物資協助

中華民國友邦宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)昨（16）日晚間證實，診斷罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），不過並未提供進一步細節。外交部表示，日前已捐贈防疫物資，也會持續協助友邦防疫。
外交部發言人歐江安今（17）日表示，在獲悉友邦宏都拉斯總統葉南德茲伉儷感染新冠肺炎，外交部立即於第一時間轉達蔡英文總統及外交部長吳釗燮的誠摯關懷並預祝早日康復。宏國葉總統對我方的問候表示感謝。
外交部指出，為因應宏國日益嚴峻的疫情，我國政府日前已陸續捐贈一批防疫物資，包括醫療用口罩、N95口罩、防護衣、核酸分析儀暨試劑、奎寧藥錠、熱像儀及額溫槍等，並透過視訊提供台灣防疫成果的經驗分享，協助宏國對抗疫情。未來我方也會持續協助宏國進行防疫工作，期盼宏國人民早日恢復正常生活。
宏都拉斯位於中美洲，根據外交部網站資訊，宏國人口922萬多人，宏國葉南德茲總統於2014年1月間就職，並於2018年1月27日連任。為了強化邦誼，我國祭出「臺灣獎學金計畫」，吸引宏國優秀學子來台就讀，葉南德茲的女兒2012年曾來台就讀輔仁大學，學習中文，之後考上淡江大學國際事務與戰略研究所，2015年取得碩士學位畢業回國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。