由特戰男神擔任競選發言人？陳其邁賣關子：高雄見

行政院副院長陳其邁今（17）日正式宣布辭官、接受民進黨徵召，投身高雄市長補選。外傳，陳其邁競選團隊的發言人將由「特戰男神」吳怡農擔任，對此陳其邁沒正面回應，只是笑笑的賣關子說：「怡農，禮拜六高雄見！」陳其邁正式宣布投身8月15日的高雄市長補選，在記者會中陳其邁一度哽咽。陳其邁表示，可以回家服務民眾很開心，在擔任行政院副院長期間見證了台灣國際競爭的腳步，希望高雄也可以一樣向前發展，未來會一步一腳印、爭取選民支持。但一般而言，補選的投票率並不高，陳其邁是否設下投票率，得票率的及格門檻？陳其邁強調，高雄經過一年多來的紛擾，正是需要重開機的時刻，相信跟他理念相同的市民，一定會同樣關心未來高雄的發展。投票是意見的表達，不投票就是別人幫你決定未來，這段時間會繼續爭取支持、徹底反省過去做不好的地方，讓自己足以匹配高雄這個偉大的城市，腳踏實地、實實在在的贏得市民認同跟支持。外傳，吳怡農將擔任陳其邁競選團隊發言人。對此，陳其邁沒有正面回應，先是笑笑的說：「怡農！禮拜六高雄見！」接著表示，選舉工作會有很多分工，不管發言人或競選幹部，會很快整理好向大家說明，高雄並不是只有高雄人在關心，高雄是年輕的城市，也是年輕人的城市，希望大港可以唱起驕傲的聲音，讓高雄驕傲。