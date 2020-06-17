二備金拍宣傳片黃珊珊扯馬郝　游淑慧嗆：別學柯文哲賴皮

台北市長柯文哲，傳出為了宣傳「台北大縱走」活動，打算動支北市府部分第二預備金及工務局的相關預算，遭到外界質疑亂花錢。對此台北市副市長黃珊珊則以前兩任市長馬英九及郝龍斌為例，強調現在的預算比起過去都是九牛一毛，過去的預算才叫天文數字，不過這樣的說法也引起國民黨的市議員不滿。游淑慧就出面抨擊黃珊珊，身為副市長應該好好解釋預算的效益跟合理性，「而不是像柯文哲上身一樣賴皮。」游淑慧指出，該筆預算一共分成三部分，800萬是用柯市長救急的二備金來出，180萬是用工務局的一備金來出，剩下600萬是用工程管理費來出。「柯文哲居然大膽到連工程管理費，都能挪用去拍國際宣傳片？」由熟會表示，「光聽預算科目名稱都知道是跟行銷沒有相關，如果柯市府可以把行銷預算到處藏在局處下面，我們合理懷疑還有藏多少。」而針對黃珊珊反酸「郝龍斌跟馬英九當市長的時代，宣傳費用根本是天文數字」的說法，游淑慧也表示，「說得好像妳以前不是市議員，妳沒有審過馬英九市長郝龍斌市長預算一樣，妳都審過欸！」游淑慧說，「我是建議柯市府大膽一點，把過去21年來馬英九八年、郝龍斌八年跟柯文哲五年，這21年來市府花在宣傳行銷的預算全部統整，還有市長在裡面置入的秒數，全部統整，我敢保證，前面兩任市長跟柯文哲比起來才是九牛一毛。」游淑慧強調，起碼前面兩任市長沒有像柯市長，連爸爸媽媽太太全部都被拍到市政影片裡面，全家都在用市政府行銷預算。