時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

▲新北市議員葉元之（圖／NOWnews資料照片）

▲資深媒體人黃光芹接受NOWnews訪問。

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是目前人氣最高的政務官，由於防疫有成，讓他聲名大噪。不過，他多次跨出了指揮中心，下鄉前往多個縣市擔任觀光代言人，甚至還隱約透露未來不排除參選，讓外界感覺他有志於仕途，甚至引發他有為政治服務的疑慮。國民黨籍新北市議員葉元之質疑，陳時中做事情常常雙重標準，且常用顏色來做判斷；而資深媒體人黃光芹則說，陳時中踰越了自己的角色，在政壇上犯了大忌。陳時中是否有為政治服務？葉元之直批，陳時中一直是個雙重標準的人。例如要求從武漢回來的人，不但要註記，還只能搭包機，而從歐美回來的人不用註記、也不用包機；還有陳時中說「小明」（無我國國籍的陸配子女）當初選擇國籍就要承擔後果，但現在那麼多國外人來都有來台，為什麼黃秋生就可以，小明就不行？葉元之質疑，大家尊重陳時中，是因為陳對防疫很嚴格、超前部署，但前高雄市長韓國瑜想要超前部署，要對敦睦艦官兵在還沒確診之前先做疫調，陳時中又說沒必要。「用相同標準去檢驗陳時中，發現他常常雙重標準，且常用顏色來做判斷」。葉元之還批評，陳時中有點忘記自己應以防疫為主的身份，偏掉了變成觀光代言人。如果本業顧好也無所謂，但最近爆發自費醫材的爭議，如果把代言觀光的時間用來好好了解政策，就不會發生這麼大的爭議。什麼樣的位子，還是要做什麼樣的事，雖然人氣很高，還是要先顧好本業，這才是政務官的責任。黃光芹雖然不認為陳時中有為政治服務，但她直言，陳時中下鄉代言觀光，已跨越了自己的角色扮演，忘了他其實是衛福部長，而衝撞到其他同事的業務。陳時中會一炮而紅，是來自整個防疫團隊努力的結果，但是後來演變成他的個人秀，這樣會讓他在政壇樹敵。黃光芹分析指出，防疫期間很多部會都有努力，而陳時中作為指揮官，份量堪比行政院長，但他畢竟不是院長，而且那個非常時期已經過了。陳時中只是個政務官，不是選舉選上的官員，他把團體戰大家努力的結果戴在自己身上，到各縣市明目張膽公開遊走，這在政壇犯了大忌，他的同事和長官看在心裡會不舒服，未來潛在的競爭對手，就容易會把他設定目標，拿議題來攻擊他。未來陳時中是否可能走上參選之路？黃光芹認為，陳時中其實對於仕途是滿有興趣的，只是大家過去對他太陌生，但現已不可同日而語，如果陳的光環、人氣熱度可以保溫，或可一直夾帶到2022，只是現在還太早。除非是天王級人物，否則政壇很少會有一個政治人物可以保溫這麼久。葉元之則看好陳時中參選新北市長、不會選台北市長，因為民進黨認為下屆台北市長在黃珊珊和蔣萬安分票競爭之下已是囊中物，但需要派一個人壓制現任新北市長侯友宜，避免侯到時候全台輔選、政治能量大爆發，現在能和侯友宜抗衡的人只有陳時中。但葉元之也說，陳時中要出來選舉要對黨內的壓力，因為現在民進黨最想出來選新北市長的就是蘇貞昌的女兒蘇巧慧，所以蘇貞昌和陳時中就會有矛盾。陳時中要順利出線，要防止黨內打壓，可能要更低調、穩健一點。

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