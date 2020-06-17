高市長補選民眾黨怎參戰？謝立功：也可能截止當天才登記

隨著高雄市長韓國瑜遭到罷免後，高雄市長補選也即將在8月15日登場。而補選登記截止日就在下週三（24日）。一度傳出有可能達成藍白合作的國民黨與民眾黨，現在似乎面臨停擺的狀況。民眾黨秘書長謝立功在今天（17日）例行的黨政會報過後，也出面接受訪問，他表示現階段變數還很多，黨內需要更深入評估，至於決定期限，謝立功也直言「也可能截止登記當天才去登記」。謝立功表示，今天經過充分討論，發覺目前還在很多變數必須更深入評估。「當然一方面也在徵詢適當人選，另一方面也有推薦人。」謝立功說，「或者自己表達有意願的人，那我們覺得因為這次時間壓縮的真的非常緊，但距離開始登記時間還有幾天時間。所以我們覺得此時不需要貿然做決定，還有幾天時間思考，今天可以說暫時不做出具體決定，會審慎在做評估。」針對藍白合作的部分，謝立功也強調適當的人都可以做評估。「國民黨當然也是我們合作的對象之一。」謝立功說，「但我們也希望早點確定，譬如說國民黨到底要提出什麼人選，我們也比較好做一些評估。」而現場記者也追問，有消息傳出國民黨跟民眾黨有可能都不推出人選，讓陳其邁自己進行同額競選？對此謝立功也不否認，強調這也可能是未來選項之一，「還有其他政黨，大家也還在做評估，我們還要多等幾天時間。」