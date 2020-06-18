王美花出席林口市場開幕　侯友宜：請「未來部長」挺新北

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經濟部政務次長王美花與新北市長侯友宜今（18）共同出席林口市場開幕典禮，行政院預計本週五公布相關人事變動，王美花將升任經濟部長；侯友宜對此回應，希望未來的王部長秉持「媽媽在市場買菜」的感覺來改造市場，有機會高升不要忘了，對新北市、對全台市場的改變。王美花在致詞時提及，市場的改變是每個做媽媽都很有感的；侯友宜也表示，「希望未來的王部長秉持『媽媽市場買菜』的感覺來改造市場，對在菜市場長大的小孩來說，這是我們的夢想，也是保有人情味往前走的最大力量」侯強調，經濟部與地方建設息息相關，希望中央地方未來更一起攜手合作進步向前。林口市場是新北首座具有鑽石級綠建築標章認證的傳統市場，更榮獲「2019年國家卓越建設獎」，除結合市場、公托、圖書館及活動中心外，更借鏡歐洲市場，保留在地文化特色打造老樹庭園，亦提供社交空間，另使用低輻射玻璃窗戶兼具透光性及建築美學。市場處長盛筱蓉提到，林口市場規劃以老社區新生命為主題，保留百年老樹-茄冬樹，並以藝術廊帶串聯林口路與中正路，同時也是新北首座設置肉品中央處理區及冷凍展示檯的市場，另為符合新型態消費趨勢，全面導入行動支付並設置手推車，還特別規劃兒童版推車，讓孩子們可以在市場裡自在悠遊。此外，林口市場建物不僅設置太陽能光電板、採用低輻射玻璃窗戶，也採用LED照明燈具及變頻空調系統，市場攤商還特別提供代客送貨服務，一通電話就能把所需食材送到家同時大樓更結合公托、閱覽室及活動中心，提供更多元且友善貼心的服務，讓林口市場成為市民的「好厝邊」。