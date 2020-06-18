首位女性駐美代表　蕭美琴與台灣民主化運動有深厚淵源

長期耕耘對外事務、嫻熟台美關係的國家安全會諮詢委員蕭美琴，將在7月中正式出任我國駐美代表，成為中國民國首位女性駐美代表，預計會為我國外交關係帶來新氣象。台美混血的蕭美琴，一向致力推動台美關係，曾擔任民進黨國際部主任，也擔任過四屆立法委員，有超過十年以上的問政經驗、同時還兼任亞洲民主自由聯盟主席、國際自由政黨聯盟副主席等國際組織重要職務，對國際局勢有絕佳了解。同時，蕭美琴也是早期台灣民主化運動的重要參與者，與蕭美琴同樣是野百合世代出身的知名作家、第三社會黨發起人周奕成也在臉書表示，蕭美琴出使美國，重要的意義不只是性別，而是文化背景和世代出身。周奕成說，蕭美琴是台灣解嚴世代或野百合世代的人，她是第一位和台灣民主化運動有深厚淵源的駐美代表，同時她也是真正瞭解美國社會多元意見的駐美代表，過去每一任駐美代表都沒有這個世代的人出任，大部分也沒有進入駐在國的社會，遑論了解其文化。周奕成認為，對台灣民主運動有深入了解和投入感情，在台灣對美國關係其實是無比重要的，蕭美琴雖然比前任都年輕，但她是真正在台灣民主化運動中成長的；即使是民進黨執政下，過去都沒有直接參與台灣民主化的人出使華府，僅有李應元先生擔任過副代表，現任外交部長吳釗燮也對台灣民主化關係不深。周奕成表示，蕭美琴理解美國社會和文化，也能夠和美國政要及各國駐華府使節平等交往，光這一點就徹底超越國民黨和民進黨時代的每一任駐美代表。