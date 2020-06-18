台灣擺脫口蹄疫區　蘇貞昌宣示養豬產業轉型

世界動物衛生組織（OIE）大會16日審查通過台灣從口蹄疫疫區名單中除名，行政院長蘇貞昌今（18）日在行政院院會中裁示，持續將非洲豬瘟阻絶於境外，更要把握契機積極推動養豬產業現代化，通盤規劃我國整體養豬產業轉型升級及外銷策略，如同口罩一樣，銷售全世界。蘇貞昌表示，台灣自1997年發生口蹄疫疫情，歷經24年的努力，終於在前天獲得世界動物衛生組織（OIE）大會審查通過，成為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」，與日本並列亞洲唯二，這對台灣畜牧業發展，是一個非常重要的里程碑。蔡政府上任後，就以「從口蹄疫疫區除名」作為新農業的重要目標之一，集結中央跨部會及各地方政府的力量，還有農民的努力與配合，一個關卡、一個關卡的通過，才能走到今天，圓滿順利達成這個任務。蘇貞昌說，來自中國的非洲豬瘟來勢洶洶，他去年上任第一天就前往桃園機場，要求來自高風險地區旅客隨身行李，一定要百分百檢查，同時增購34台X光機協助檢疫，查獲違規開出的罰單都要能收到，否則不准入境，在邊境檢疫國家隊第一線人員持續嚴格把關下，到今天，全亞洲12個國家都已經淪陷，只有台灣與日本還能有效防堵非洲豬瘟入侵，保住2千億元的產值，也讓國人還有滷肉飯吃。蘇貞昌表示，當年口蹄疫爆發，全國撲殺近4百萬頭豬，不只養豬戶血本無歸，包括飼料廠、屠宰場、各肉品市場，乃至豬肉製品整個產業鏈關聯業者，都受到嚴重衝擊，整體經濟損失高達1700億元。好不容易，台灣總算澈底從口蹄疫疫區除名，這要感謝農委會及所有部會、地方政府及國人的共同努力。蘇貞昌要求各相關部會務必持續將非洲豬瘟阻絶於境外，更要把握契機，積極推動養豬產業現代化，包括太陽能屋頂、沼氣發電，解決養豬業的環境污染問題，同時通盤規劃我國整體養豬產業轉型升級及外銷策略，就如同made in Taiwan的口罩可以行遍全球，臺灣生產的豬肉，很快也可以銷售全世界，讓養豬產業蓬勃發展，出口倍增，再次揚名國際。