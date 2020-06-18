影／辭官回高雄參選　陳其邁出席最後一次行政院院會

陳其邁請辭行政院副院長的職務，將代表民進黨投入高雄市長補選，行政院長蘇貞昌已批准他的辭呈，將在明（19）日正式生效。今天上午，陳其邁出席最後一次行政院院會，發表「畢業感言」指出，擔任副閣揆和各部會首長共事，是他人生劇本最精彩的一頁，而蘇貞昌也期許他未來順利，陳其邁會後特地到行政院記者室，向媒體揮手道別。昨天民進黨中常會徵召陳其邁投入高雄市長補選，陳其邁也宣示說「我準備好了，回鄉的我，要與高雄一起打拚」，陳其邁在徵召記者會上還提到，從登革熱到淹水，「大大小小的事，高雄放在我的心上。」陳其邁今天在院會中發表「畢業感言」表示，蘇貞昌常講「人生的劇本已經寫好，只是不能偷看」，在他的人生劇本裡，和各位部會首長共事的經驗，都是他人生劇本最精彩的一頁。陳其邁說，各部會同仁在為民服務、以人為本的施政理念下，大家都是拚了命往前衝。「我何其有幸，可以在充滿熱血的A team裡面，追隨蘇院長跟所有同仁一同工作了一年半，絕對是我人生寶貴經驗」。他會帶著這個經驗，實現他的理想。陳其邁在出席最後一次行政院院會之後，特地到記者室，向行政院媒體記者揮手道別、合照。行政院發言人丁怡銘轉述，在院會中，陳其邁感謝各部會在這段期間的協助，蘇貞昌則表示，和陳其邁相處522天，累積了深厚情感，也回想起去年的一場晨報中，陳其邁用自己的公衛背景針對中國一些疫情的不尋常，提出提醒，後來12月31日，台灣成為全世界第一個登機檢疫的國家，就這樣，一路上把台灣顧成全世界最安全國家之一，蘇很感念陳的貢獻。蘇貞昌最後也說「給他祝福、給他加油，期待快回來」，暗指期許陳其邁補選上高雄市長，再以直轄市長身份出席行政院院會。