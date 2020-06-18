市長補選韓團隊曹桓榮率先領表參戰　李雅靜淚喊全力以赴

▲高雄市長補選20日起受理參選登記，前高雄市民政局長曹桓榮今天也領表表態參選，曹桓榮表示，領完表後有與韓國瑜通上電話，市長要我全力以赴。(圖／nowmnews資料照片)

高雄市長補選20日起受理參選登記，民進黨確定由前行政院副院長陳其邁參戰，國民黨除現任市議員李雅靜率先表態參選外，前高雄市民政局長曹桓榮今(18)日也領表表態參選，曹桓榮表示，領表前並未向前高雄市長韓國瑜報告，但今(18)日領完表後有與韓國瑜通上電話，市長要我全力以赴，至於率先表態爭取國民黨提名的李雅靜，則落淚強調「我一直都在」。高雄市長補選將於八月十五日投票，中選會公告自十六日起領表，六月廿日至廿四日受理候選人參選登記；民進黨已徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，國民黨中常會也通過徵召辦法，授權黨主席江啟臣徵召、核定人選。曹桓榮表示，相信高市民願意看到國民黨的改變與進步，如果有機會獲得黨內提名，一定會秉持過去走遍高雄市38區的腳步，重新找回市民信任、贏回人民期待；至於率先表態爭取國民黨提名的高雄市議員李雅靜，今天則是落淚向黨中央喊話「我一直都在」，不像有些人沒了舞台就離開高雄、忘了高雄。曹桓榮指出，領表前並未向前高雄市長韓國瑜報告，但今天領完表後有與韓國瑜通上電話，韓國瑜要他全力以赴，他表示，領表是不捨認真做事的團隊無法延續，要「適當表態」，曹桓榮強調，國民黨必須有更多人出來面對與承擔，他不只有在市府一年多的經驗，也符合在地、年輕、有經驗的社會期待；不過，他也強調要尊重黨的提名機制。李雅靜今天以「小人物大時代」為主題，邀各行各業代表出席相挺，展現基層實力；李雅靜對黨中央喊話，為什麼中央就是看不到高雄的需求，希望在地聲音要被聽見，「由懂高雄的人參戰」，講到激動處一度落淚，還隔空反問辭去行政院副院長參選的陳其邁，如果這次沒選上高雄市長，是否還會接受民進黨或總統蔡英文給的職位？