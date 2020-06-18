Youbike2.0雙北互通確定破局　柯文哲：有點麻煩要再想想

台北市政府積極推動Youbike 2.0政策，由於跟1.0的系統無法相互配合，北市府近日來也想加快2.0取代1.0的速度。不過原本也裝有Youbike 1.0自行車樁的新北市，卻不打算跟進北市府的2.0政策，打算另找新加坡無樁自行車業者進行合作。這似乎也讓柯文哲與北市府相當頭大，今天（18日）上午柯文哲在接受媒體訪問時，被問到新北市不打算繼續針對Youbike 2.0跟進，柯文哲也坦言「雙北不一樣有點麻煩，怎麼處理還要再想想。」台北市政府方面積極推動Youbike 2.0政策，透過無電自行車樁的模式，讓設站更為便利。此外透過行動支付，民眾也可以透過掃描QR code的方式付費。但由於Youbike 2.0的系統與1.0完全無法相容，若是不迅速汰換，會讓Youbike政策相當混亂，也因此北市府方面也急於將新系統上線。而原本雙北互通的Youbike 1.0系統，也因為今年八月底，新北市政府與Youbike公司合約到期，傾向與新加坡無樁自行車業者合作，不打算與台北市政府再繼續使用Youbike 2.0系統。對此柯文哲今天上午接受訪問時，言談中也表達些許無奈。「科學上的研究，有幾個地方會有雙北橫跨的情況，像是南港跟汐止，還有新店。」柯文哲說，「不然新北跟台北，會橫跨淡水河的地方不多，一天大概兩千多輛次。」但柯文哲仍坦言，雙北不一樣就是會有一些麻煩，要怎麼樣因應確實要再想一下。