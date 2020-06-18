柯文哲嚴禁黨內放話文化　蔡壁如支持：我也是受害者

台灣民眾黨近期紛擾不斷，知名媒體人黃光芹昨（17）日晚在政論節目爆料，3月時民眾黨中央委員張益贍，與黨團助理蔡宜芳發生的不倫戀事件，直指是民眾黨不分區立委蔡壁如所爆的料，引發蔡壁如不滿，要求黃光芹道歉，否則法庭見。針對民眾黨主席、台北市長柯文哲日要求杜絕黨內放話文化，蔡壁如表示贊成，認為自己也是放話文化受害者。

張益贍是她多年的朋友，過去在台北市政府任職也幫忙很多，去年台灣民眾黨成立也是重要一員，希望這件事就讓它過去，不知道黃光芹是在哪裡聽到這件事？今天報導的週刊記者也跳出來說，消息來源不是蔡壁如，我都是最後一刻才知道，如果黃光芹願意為聽錯、說錯話道歉，這也是媒體人一個很好的典範。

媒體詢問黃光芹在臉書PO文，說市府那邊有打電話給她，要求她道歉？蔡壁如說，這我就不知道，至少我沒有打電話給她。至於是否要求她登報道歉，否則提告，蔡壁如說，那就交給黨內處理。至於黃光芹說她有證據，法院見就會拿出證據，蔡壁如說，「週刊的記者都跳出來說消息來源不是我！」我是最後一個才知道的人。

柯文哲昨日在黨政會報上，要求杜絕黨內放話文化，蔡壁如表示贊成，她認為自己也是放話文化的受害者。

▲民政黨主席柯文哲嚴禁黨內放話文化，民眾黨立委蔡壁如表示支持，稱也是受害者。（圖/記者呂炯昌攝.2020.06.18）

蔡壁如今日受訪表示，媒體問黃光芹說「蔡壁如會加速民眾黨毀滅」，會不會覺得一直在針對你？蔡壁如表示，民眾黨近期的風風雨雨都是外面人來挑撥黨內的風暴，很多都是不實的報導。