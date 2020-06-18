為何非挺陳其邁補選不可？泛綠粉專曝原因　選民一看戰翻

▲▲泛綠粉專只是堵藍為陳其邁聲援。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

高雄市長韓國瑜日前被罷免成功後，新任市長將於 8 月 15 日重新補選，綠營方面，推出曾在 2018 年輸給韓國瑜的陳其邁出面應戰，不過人選確定後，也引發不少批評聲浪「選輸還能重來？」、「不太洽當吧」。對此，泛綠粉專「只是堵藍」就揭露必挺陳其邁原因，引發討論。臉書專頁只是堵藍貼文提到「陳其邁知道他出來選，一定會被牽扯父親貪汙，陳哲男已經服刑期滿照樣被拿出來嘴，父親的罪兒子擔，但他從來不反駁，就算如此還是毅然決然參選高雄市長，然後不敢募款與酬庸培養自己人怕被質疑」。只是堵藍提到，陳其邁 2018 選輸， 2020 再戰，就算被取笑輸不起、貪二代，就算被說輸了還敢再出來選，行政院副院長笨到不做跑回去選高雄市長，他還是辭職回高雄，「你說這還不夠一生懸命？」貼文一出，網友分成兩派戰翻，支持者認為「已經在上位者，還退下選高雄市長，真的挺爆」、「肯辭職不放棄高雄，值得支持啊」、「 8 / 15 票投其邁就對啦」、「支持陳其邁！讓高雄人送你回家鄉」；不過也有許多人傻眼表示「真的無言，除了這些他還為高雄做過啥？」、「選輸了，不管多有熱情，重新回鍋就很怪啊」、「哪門子的一生懸命」。事實上，儘管補選有聲音認為不妥，但陳其邁辭官返鄉的舉動，確實可看出其決心，且在今天下午 5 時下班之後，將搭 5 時 31 分的高鐵直達高雄，明（ 19 ）日就要站上高雄跑選戰的第一個行程，展現「操好操滿」的決心，為高雄奮力一搏。（編輯：張嘉哲）