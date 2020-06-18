陳其邁參選行程緊緊緊　本週將與吳怡農同台

▲陳其邁投身高雄市長補選。（圖／記者林調遜攝）

代表民進黨投入高雄市長補選的陳其邁，已辭去行政院副院長一職，明（19）日是辭呈生效的第一天。陳其邁不改「緊緊緊」本色，在開始跑選舉行程的第一天，一大清早6點就排了菜市場的拜票行程。據了解，陳其邁可望在週日舉辦大型造勢活動，作為重返高雄的起手式，到時候將與預定擔任競辦發言人的新境界文教基金會副執行長吳怡農同台；至於外界關注，有「白眼女神」稱號的時代力量高雄市議員黃捷，是否答應陳其邁的邀約加入競選團隊？黃捷雖然尚未允諾，但今天發出聲明指出「不會排斥」。陳其邁回鄉參加高雄市長補選，明天將是卸下副閣揆職務、正式跑選舉行程的第一天。根據幕僚發出的行程通知，陳其邁明天一早6點，第一站前往三民區十全果菜批發市場拜票，8點30分至鳳山肉豆公市場，下午3點在前鎮舉行客廳會，和支持者互動。陳其邁的競選團隊雛形也曝光，據了解，陳其邁將邀前高雄代理市長許立明擔任競總主任委員，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟擔任總幹事，吳怡農、還在邀請中的黃捷，以及民進黨網路社群中心主任廖泰翔、高雄市議員高閔琳、林智鴻等人，將組成發言人團。原本陳其邁團隊規劃在本週六舉行大型造勢活動，宣布競選團隊架構，陳其邁也將與人氣很高的吳怡農同台，掀起話題。不過，據了解，該活動的時間還未底定，很有可能延到週日再辦。至於綠黃是否有合作空間，黃捷加入陳其邁的輔選行列？黃捷今天發出聲明表示，「本黨黨主席（指徐永明）很清楚表態此次補選定調不會推派人選，也會支持陳其邁。對於發言人一職，如何合作雙方還在討論中，但藍白合作逐漸成形中，我相信泛本土派團結更顯重要，只要是對高雄市政有正面的推動、方向能夠深化民主，我都不會排斥。」《NOWnews》調查發現，黃捷並沒有把話說死，綠黃很有機會合作，只是用什麼形式還不一定，黃捷也不一定會用「競辦發言人」的身份幫陳其邁輔選，也有可能組成後援會的方式。只是，目前還需要經過時代力量的內部討論，這幾天還不會這麼快有答案。