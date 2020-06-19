巷仔內／政治陳時中　挑選戰友將成為重大轉捩點

即使本人沒有鬆口，但陳時中未來如果真的挾著高人氣「走向選舉」一途，也不令人意外，畢竟民氣可用，綠營既然成功創造了一位明星，沒有理由不放出來搜刮選票。只是，一旦轉型成「政治陳時中」，是否還能讓許多政治人物持續「順時中」？而具有民進黨籍的他，又如何在派系至上的綠營中生存下來往上爬？都是政壇好奇的焦點。「政務官為政治服務」，在台灣似乎已經見怪不怪，陳時中在擔任指揮中心指揮官時，政治立場以及處事的「鮮明」，也曾被不少人批評。事實上，民進黨政府在發現陳時中人氣可用後，很快就把腦筋動到他身上了。有人形容，「政府碰到『有爭議、怕被譙』題材，叫陳時中站出來講就對了！」事實上，陳在獲得大眾認同與信任，加上不少藍營政治人物跟著「順時中」或「怕時中」（不敢得罪民氣），「由陳出面呼籲」的效果肯定比蘇貞昌內閣其他人有效，最少可以降低不同政黨「為反對而反對」的聲浪。不過，即使他持續以政務官身份為民服務，還是得避免開「為政治服務」的嫌疑，畢竟順時中熱潮總會下滑，過度「綠色包裝」可能帶來反撲，而台灣人喜好一位政治明星的週期非常短暫（前有韓國瑜案例），如果陳的政黨傾向太鮮明、給民眾「為政治服務」的感受愈來愈深，那跌落神壇的機會就會增大。如果陳時中走出行政院而步入選舉，那也得面臨「內外」兩大挑戰。上面提到，許多藍營政治人物也跟著「順時中」或「怕時中」，但如果陳時中真的投入選舉成為其他人的敵人，那藍軍原本的順時中肯定轉為逆時中，而原本的「怕時中」，也得逼自己壯起膽子和陳時中奮力一搏，敵人變多了、說的話不再被那麼多人附和，都會是陳如果走上選舉之路面臨的挑戰。至於「對內」的挑戰，無論是選台北市長或新北市長，陳第一個得面臨的障礙恐怕是黨內的競爭。在擔任衛福部長時，陳是綠營的「吉祥物」，所有同志都樂於站在這顆政治新星旁，但如果陳要挑戰選舉，就勢必得與同黨同志廝殺。據了解，陳時中早期與陳水扁關係密切，於是有人將他歸為扁系，但因為當時陳知名度與影響力不大，無論政圈或社會都鮮少對他掀起討論。後來因為醫療專業而擔任衛福部長，也不曾有人把他和「綠營派系」連結，甚至很多民眾還不知他具有民進黨籍。不過，現在的陳時中知名度及氣勢不可同日而語，如果有意投入選舉，的確具備有相當的影響力，「陳時中到底在黨內是何派系？」也引人好奇。過去有些人猜測他比較屬於英系，但在健保制度上被蔡英文「噹」一下後，看起來又不那麼絕對。於是，民進黨內派系是否會發起「搶人」大戰？「搶不到就毀掉」的戲碼會不會上演？都還很難說。但陳時中想長期在黨內發展，找到同志或派系打團體戰，恐怕是非走不可之路，而現在如何在黨內占有一席之地，恐怕是陳時中政治生涯的重大轉捩點。