接任駐美代表　蕭美琴自許外交戰貓

新任駐美代表蕭美琴今（18）日稍早在臉書分享美國在台協會的祝賀訊息，並首次發文針對接任新職表示：「面對外交戰狼挑釁，我自許為戰貓。」蕭美琴表示，從學生時期到華府當暑期實習生到現在已經近三十年了。近三十年的國際事務工作與從政的歷練，如今以另一個身分回到美國華府，身上背著不只是理念與熱情，而是一個國家利益推進的責任與使命。能夠對外代表國家是個榮譽，但這責任也是無比的沉重！她表示感謝總統的信任，給她機會再次為國家服務，承擔如此重要的任務。過去幾年，也感謝原駐美代表高碩泰與許多各界同仁共同努力，為台美雙邊關係奠定厚實的基礎。蕭美琴指出，未來一段時間，台美關係將處於劇烈變局中。後疫情時代的經濟問題、美中對抗的戰略態勢、科技安全競爭、還有美國的內政，都帶來跟過往不一樣的挑戰與機會。無論台海的安全與穩定，或是台灣產業供應鏈全球佈局中的美國環節，現在都是極度重要的課題。變局中透過深化各領域的合作，謀台灣的安全與繁榮，是台美關係的目標。她也回顧從政以來的經歷，並指出，人生的諸多起落與轉彎，現在讓她再次從基層到國際，在一個比過去更複雜而具挑戰的環境中，一樣為深愛的土地努力。雖然還是條人煙稀少且艱鉅的路，面對外交戰狼挑釁，我自許為戰貓：盼多年的歷練讓我更具靈活與智慧，溫暖但堅毅，熱情但冷靜務實。