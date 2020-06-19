超震撼！陸軍350公里特戰行軍　阿帕契火力支援殲滅敵軍

▲109年上半年「戰術任務行軍訓練」，反特攻作戰演練。（圖／記者呂炯昌攝,2020.06.19）

▲陸軍特戰指揮部109年上半年「戰術任務行軍訓練」。黑鷹直升機參與演練。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.19）

為落實戰備訓練、強化特戰戰力，陸軍特戰指揮部特戰第一營於6月8日至6月22日，執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分區，頂著烈日實施為期15天、350公里訓練。陸軍特戰指揮部今（19）日邀請媒體參訪反特攻訓練，在UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機火力支援下，成功殲滅敵軍，收復城鎮，場面超震撼。特指部指出，本日操演係模擬不明潛伏之敵於湖口捷豹鎮周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特一營接獲作戰區指示，在裝甲584旅聯兵一營協助下，立即編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍，以利爾後作戰。演練初期，由狙擊組先行建立狙擊陣地，並狙殺警戒之敵，掩護滲透分隊及突擊分隊滲入，滲透分遺隊藉由戰術繩索攀爬並肅清警戒敵軍，以協力特戰分遭隊突入發起攻堅戰鬥，裝甲584旅聯兵一營在攻堅同時，也提供火力掩護；在阿帕契直升機提供火力支援下，隨後奪佔目標，實施鞏固整頓，成功完成此次反特攻作戰任務。特指部強調，特一營戰術任務行軍已進入第12天。在長達350公里的行軍訓練過程中，特別結合特戰核心訓項，置重點於「應接重要目標防護」、「協力打擊部隊反擊」、「飛彈機動戒護作戰」及「地空整體作戰」等多元訓練，期盼達成「為戰而訓」之目標，提升部隊特種作戰能力，以符合防衛作戰實需。