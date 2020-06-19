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黃健庭出任監察院副院長　蔡英文避談不回應　侯友宜祝福

記者宋原彰/新北報導-2020-06-19 10:43:38
▲對於國民黨籍前台東縣長黃健庭接受總統提名為監察院副院長，蔡英文面對媒體提問一語不發，直接進入會場。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.19）
總統蔡英文今（19）日出席2020年總統盃黑客松工作坊，和總統府副秘書長李俊俋、行政院政委唐鳳聽取24組公部門與民間單位的公民參與提案；對於國民黨籍前台東縣長黃健庭接受總統提名為監察院副院長，她面對媒體提問一語不發，直接進入會場。

新北市長侯友宜今早參加新冠肺炎疫情應變會議，針對該議題，侯友宜回應，黃健庭縣長是一個優秀的人才，我們尊重他的選擇，也祝福他。

▲總統蔡英文今（19）出席2020年總統盃黑客松工作坊，和總統府副秘書長李俊俋、行政院政委唐鳳聽取24組公部門與民間單位的公民參與提案。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.19）
▲總統蔡英文今（19）出席2020年總統盃黑客松工作坊，和總統府副秘書長李俊俋、行政院政委唐鳳聽取24組公部門與民間單位的公民參與提案。（圖／記者宋原彰攝，2020.06.19）
 

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