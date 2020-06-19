行政院宣布沈榮津接副閣揆　王美花接經濟部長

前行政院副院長陳其邁辭職回鄉投入高雄市長補選，辭呈今（19）日生效。行政院上午宣布經濟部長沈榮津轉任行政院副院長，經濟部長一職則由經濟部次長王美花接任。行政院發言人丁怡銘表示，沈榮津明天早上交接上任。行政院長蘇貞昌期許沈榮津以他對業界的嫻熟程度，和在經濟領域的長期耕耘，可以成為有政府拚經濟的最佳助手。





沈榮津民國40年7月27日生，國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，經歷是經濟部部長、經濟部政務次長、常務次長、主任秘書、工業局局長、副局長、組長、副組長、科長、加工出口區管理處處長、經濟部參事兼中部辦公室主任。





丁怡銘指出，沈榮津在經濟部服務38年，可說是一輩子都是經濟部人，他從民國106年8月上任經濟部長以來，推動產業創新、能源轉型，且協助廠商分散布局、加入投資台灣，同時在今年初組成口罩國家隊，成功抗疫。更致力於推動紓困振興的工作，同時他任內致力解決五缺問題，為廠商奔走，對於美中貿易戰和武漢肺炎疫情帶來全球供應鏈重組的契機，在經濟部努力下，帶來一波投資大爆發，目前投資台灣三大方案已經破兆，經濟部預估可以創造本國就業人數超過8.6萬人。





丁怡銘說，令人最印象深刻的是，今年初面對肺炎疫情，沈榮津受命成立口罩國家隊，一個月之內完成60台口罩機的組裝，後續32條新增口罩產業，也在3月底之內完成。將口罩從原本每日188萬片，到後來現在到達2000萬片。在各國為口罩不足所苦的時候，台灣人都可以輕易在網路上預約口罩，甚至現在不用排隊在藥局也可以買到，還行有餘力援助外國友人，沈榮津功不可沒。



▲行政院宣布王美花接任經濟部長。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.06.19）





此外，丁怡銘也宣布，經濟部長一職由原本的次長王美花接任。王美花民國47年8月10日生，學歷是台灣大學法律系學士，經歷是經濟部政務次長、常務次長、智慧財產局局長、副局長、智慧財產局商標權組組長、專利一組組長、專利三組組長、法務室主任、中央標準局專利處副處長、訴願會組長。





丁怡銘說，王美花在經濟部服務39年，對經濟部業務相當熟稔，在智財局任職18年，是這方面的專家，民國105年接任次長至今，積極推動國內外重要事務，輔佐經濟部長推動各項工作。王美花也是法律人，對涉及產業的許多法規調整，有獨到想法跟見解，過去這段時間突破許多障礙，解決棘手問題，順利完成《公司法》等重要法規修訂，完善經濟環境，健全法規。對國家整體未來經濟、產業發展有重大貢獻。









