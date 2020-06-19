黃健庭接監院　江啟臣：遺憾！相信不至於出現「跳船潮」

國民黨前台東縣長黃健庭將接任監察院副院長，國民黨主席江啟臣19日受訪表示，直到昨天黃健庭找他，他才知道這件事，對此他感到遺憾，因為這件事沒有歷經政黨協商，全案會交由考紀會處理，但他對黨員有信心，相信不至於出現「跳船潮」。江啟臣說，黃健庭昨天來看他，之前沒告訴他是什麼事，「當然，我尊重他個人的決定，但這一切還是要依據我們的黨紀相關辦法來處理」、「這是他個人的決定，我們就是尊重。當然，他是很優秀的人才，我們感到遺憾，畢竟這不是來自政黨協商後的決定，是他個人的決定」。記者問，是否要開除黃的黨籍，江啟臣說，全案交由考紀會處理，要看實際狀況而定。記者再問江感到錯愕嗎？江啟臣說，「一開始的確有，之前沒想到過」。江啟臣說，如果民進黨要政黨合作，應該跟政黨協商，應該走朝野合作，這才是對在野黨釋出善意，應該採政黨合作的方式進行才對。記者追問是否可能引發「跳船潮」，江啟臣回答，「我對於全體黨員非常有信心，相信黨員的支持與熱情都還在，大家對於黨的改革也有高度期待」、「所以我上任後，以最快時間啟動黨的改革，歷經兩個月的時間討論，與50場次開會，超過50小時的討論，在今天提出結論，後續還會向基層黨員溝通和與社會對話，會陸續展開」。