九二共識退位？國民黨改革委員會改提「四大支柱」全文

國民黨今天(19)舉行改革委員會聯席大會，公布內部討論後的初步結論，在外界關注的「九二共識」議題方面，改革委員會改以「四大支柱」來論述國民黨未來的兩岸策略與方向，「九二共識」未被列入「四大支柱」之中，改列在建議案一開頭的歷史緣由當中。由於「九二共識」未列在兩岸結論之中，此建議案一出，隨即引發現場中常委劉大貝的強烈抨擊，甚至質疑為有史以來最差的兩岸論述。回顧多年來兩岸關係，雙方由對抗走向和解，再走回僵局，「九二共識」是關鍵因素。「九二共識」緣起於李登輝總統時期，兩岸官方授權海基會與海協會就「一個中國」問題求同存異，同意各自以口頭表述。馬英九總統時期，在「九二共識、一中各表」基礎上，兩岸官方對官方協商，簽署二十三項協議與備忘錄，連續八年中華民國政府獲邀以觀察員身分出席世界衛生大會，且於民國一百零四年在新加坡舉行「馬習會」，為兩岸分隔六十多年來首次領袖峰會。然而，民進黨長期抹黑「九二共識」，一百零五年蔡英文總統執政後表明不接受「九二共識」，兩岸官方溝通管道中斷。一百零八年一月中共當局發表「告台灣同胞書四十周年」談話強調一國兩制，連帶深化社會對「九二共識」的誤解。六月香港的反送中運動，讓部分台灣人民對未來前途極度恐慌，從而對兩岸合作抱持懷疑和抗拒。此外，新冠病毒向全球蔓延升高國家間對立，排外民族主義浪潮重現，解放軍和美軍在台海周邊軍事活動急速增加，互別苗頭，原本極度緊張的美中關係更形劍拔弩張。目前是民國八十五年飛彈危機以來，台灣海峽最危險的時刻。作為負責任的政黨，中國國民黨應該提出解決兩岸難題的具體主張和為什麼如此主張的理由，讓國人明瞭國家所面臨的挑戰和未來可以選擇的方向。基於當前情勢，我們建議用四大支柱來建構和平穩定的台海新關係。一、 堅持中華民國主權基本原則：拒絕「一國兩制」！正視中華民國、才有兩岸共識中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園。中華民國是台灣人民共識，民進黨不應更動國號，法理制憲固不可行，以總統口諭擅改國號也不可行。中華民國憲法不但是台灣民主自由的根基所在，也是連結兩岸及管理兩岸民間往來的法律基礎，歷屆政府關於「九二共識、一中各表」的表述，皆基於中華民國憲法。中共當局如果希望兩岸關係和平發展建立在「九二共識」基礎上，自應尊重中華民國是一個主權國家的事實。沒有中華民國，就沒有「九二共識」。唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對官方協商。「一國兩制」會改變中華民國主權國家地位，台灣人民不會接受，在中華民國憲法之下，沒有一國兩制的空間。優先行動：恢復中華民國在國際組織的合理地位中華民國政府領導抗戰勝利，發起締造聯合國而成為安理會常任理事國之一，今日仍屹立於台澎金馬的中華民國政府不應被聯合國拒之門外。聯合國席次不只攸關其會員國的國際空間，更影響人民的跨國交往。中華民國國際空間的長期受迫，已經構成兩岸間難以翻越的政治藩籬，嚴重傷害台灣人民感情。恢復中華民國在聯合國及其他國際組織的合理地位，讓台灣人民像大陸人民一樣，享有參與國際組織的完整權利，這既有其歷史意義，更能促成兩岸社會和解。二、 保障自由民主人權基本原則：政治意識形態不應該是侵害人民自由的藉口兩岸關係必須立足於自由民主價值，兩岸交流中，大陸方面不應藉反台獨之名，強迫來往兩岸的台灣民眾和企業表態（如85度C和一芳水果茶），甚至以各種理由留置關押，造成無謂恐慌。對於民進黨政府通過的反滲透法，我們雖支持保障國家安全的必要措施，但認為該法中部份條文不當擴大行政裁量，侵害人民言論結社自由，已屬違憲，應該廢除。對於限制台灣民眾赴陸就業，應該採取負面表列，不應無限擴大裁罰範圍。更進一步說，近年中共當局在處理如香港民主運動及吹哨人李文亮的專斷作法，把台灣民眾的心愈推愈遠。倘如中國大陸加速政治改革，落實民主法治，對兩岸關係絕對具有正面意義。優先行動：推動兩岸人權協議鑒於兩岸情勢緊張，兩岸各自對來往兩岸民眾疑慮加深，管制趨嚴，乃至訴諸國安手段，社會間對彼此負面看法逐漸根深柢固。要扭轉此一趨勢，唯有回到最根本的人性尊嚴，用自由民主人權的法律架構，樹立尊重差異的普遍實踐，重建兩岸社會的彼此信任，兩岸關係方能行穩致遠。為此，我們主張兩岸間應簽署人權協議，以尊重人權作為兩岸官方管理民間交往的基本原則，把原本屬於兩岸人民的兩岸關係還給兩岸人民。三、 維護台灣安全優先基本原則：台海和平是兩岸共同責任台灣安全繁榮，是兩千三百萬人身家性命唯一倚靠，保護台灣家園，是中華民國政府首要責任。國民黨曾領導台澎金馬軍民，度過三次台海危機，目前即使在野，也要為民表率，扛起保家衛國的責任。維護台灣安全，一方面，要有充裕的國防預算，用最先進裝備打造第一流軍隊，在強化人員訓練的同時，更要致力提升軍人尊嚴，透過實力確保和平。另一方面，不妨學習日本和韓國，在親美的基礎上維持與中國大陸間的和平穩定。更重要者，過去幾十年，由於台海止戈，海峽兩岸人民享受數千年不曾享受的安定繁榮。一旦開戰，不僅生靈塗炭，繁榮成空，且各方力量競逐，台海恐再淪為強權宰割之地。因此，兩岸必需珍惜和平紅利，共同維護台海和平穩定。優先行動：推動設置「海峽兩岸意外防止機制和行為準則」戰爭是人類最大罪惡，和平則是人類最佳美德。兩岸隔海對峙超過七十年，雙方矛盾不可能通過一場戰爭改變。兩岸應該學習國際社會以和平方式解決分歧的經驗，排除以戰爭作為解決政治分歧的手段。要共同維護台海和平，大陸應放棄對台武力威脅。作為第一步，大陸應減少機艦繞台行動，兩岸應建立「意外防止機制和行為準則」，雙方艦艇及航空器相遇時，彼此應避免向對方做出挑釁和干擾的動作，以消除擦槍走火的風險，也向世界展現兩岸有決心以和平方式解決衝突的自信。四、 創造雙贏共享繁榮基本原則：以互利雙贏和透明監督健全兩岸經貿兩岸雖然政治對立嚴重，但經貿交流熱絡，民進黨兩次執政皆嘗試縮減兩岸經貿往來，其結果卻是雙邊貿易額節節升高，且兩岸皆從雙邊貿易投資獲得龐大利益。誠然，對於經貿利益是否為多數民眾享有，兩岸各項協議是否有效執行，部分民眾容或有所質疑。然而，兩岸間強大的務實主義，卻能長期保護兩岸貿易不受彼此政治對立傷害，從而在兩岸時而瀕臨衝突的緊張關係中，形成安全緩衝。暢旺的兩岸經貿更是兩岸三十年經濟榮景的重要推手。經貿自由化一直是國民黨的基本價值，然而，要讓人民擁戴經貿自由化，對外開放的過程也應該對國內人民開放，通過適當的參與監督，確保開放的成果為全民共享。因此，國民黨應繼續推動兩岸經貿的長期發展，並建立透明公開的監督機制，健全兩岸經貿體質，創造為台灣人民所共享的富庶繁榮。優先行動：完成兩岸協議監督條例、制定黨公職兩岸交流行為準則國民黨應持續推動，儘早完成兩岸協議監督條例立法，建立兩岸談判透明開放及有效監督的法規制度。在此基礎上，尋求民意支持繼續推動兩岸服務貿易協議後續程序和貨物貿易協議談判。同時，為確保兩岸經貿的果實惠及一般台灣民眾，國民黨應制定「黨公職兩岸交流行為準則」，杜絕不正當的利益交換，也保障合法合理合情的兩岸交流。我們願為和平盡力，但絕不為和平屈膝長期以來，中國國民黨以中道穩健自我期許，在兩岸關係上扮演維持現狀的穩定力量。從一百零五年民進黨執政以來，邦交國快速流失，如何維持主權國家地位已成有識之士的普遍憂慮。一百零八年一月「告台灣同胞書四十周年」談話和當年六月開始的反送中運動，將未來的前途問題帶到台灣人民面前，而民進黨政府口號式抗中的操作，帶來兩岸更激烈的對抗，也引發更多人對未來的恐慌不安。今年世衛大會台灣仍然無法出席，再次說明只有激情不能改變孤立現實，光靠對抗不能讓台灣轉危為安。擺在台灣人民面前的前途問題，已無從躲避。對於任何改變中華民國主權國家地位的方案，我們絕不接受，所以，一國兩制不是台灣人民的選項。但是，我們也清楚知道，法理台獨不可行，剪除中華符號，斬斷民國傳承，除了製造台灣內部的撕裂衝突，更可能阻絕我們迫切需要的國際支持。因此，我們要一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。我們認為以上提出的四項支柱，包含面對前途問題時所應該堅持的原則，以及解決前途問題之前必須先達成的優先目標，可以引領國人走向一條更好的道路。和平是所有人盼望的，是廣大民眾幸福生活的根基，更是我們極為珍惜的兩岸現狀。然而，我們願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降。我們認為，唯有當中華民國能恢復在國際組織的合理地位，當自由民主人權的價值能成為兩岸交往的規範，當戰爭威脅遠離台灣，當兩岸經貿成果能為全民共享，兩岸才具備徹底解決長久對立的條件。