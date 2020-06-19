綠營內部開槍！林飛帆反對黃健庭出任監察院副院長

總統府今（19）日下午將公布監察委員提名名單，傳出國民黨籍的前台東縣長黃健庭將被提名為監察院副院長，消息昨晚傳出，在政壇投下震撼彈。民進黨副秘書長林飛帆今天透過臉書表示，如果這個消息屬實，「我不贊成，也希望高層再三思」。





林飛帆指出，監察院的存廢跟轉型，一直是台灣憲政體制轉型的關鍵，也是許多關心台灣憲政秩序的朋友長期關切的問題。這一屆的監察院設置了「國家人權委員會」，這對期待監院轉型和透過憲改由五權過渡至三權的朋友來說，是相當令人期待的發展。就他所知，從民間學界到人權團體，許多朋友都期待國家人權委員會的建置能讓監院轉型帶來正面的曙光，而他們很積極參與討論，提供未來人權委員會工作上的建議。





林飛帆說，對於未來監察院的存續，這個上位的目標是需要被確認的。但無論如何，既然此屆監察院大家有共識要將其功能逐漸轉型過渡到為「國家人權委員會」，總統府所提名的監委人選自然要更能反映這樣的價值。





林飛帆表示，監察院當然不是只有民進黨人才能擔任監委或正副院長。但我們不分黨派的基礎和出發點應該擇賢任用，並且從監察院未來的存續及轉型為國家人權委員會的角度，思考合適的人選。「然而，黃健庭前縣長，從他過去的爭議紀錄到人權政策價值的態度來看，我都不認為是那個合適的人選」。





林飛帆指出，雖然他並非立法委員對監察委員名單有同意權，但作為執政團隊的一員，希望高層再三思，也相信高層願意聽取各種不同意見。



