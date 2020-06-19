高雄市長補選民眾黨恐派蔡壁如？柯文哲：不會讓她去選啦

隨著韓國瑜遭到罷免後，高雄市長補選也將在8月15日舉行。日前傳出國民黨與民眾黨可能在補選這一戰，上演「藍白合作」的戲碼，不過隨著登記時間越來越接近，雙方合作步調似乎也暫時停擺。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天（19日）被問及相關議題時，柯文哲坦言時間太短目前找不到人，而被追問是否會讓民眾黨不分區立委蔡壁如投入補選？對此柯文哲也直言「不會讓她去選。」日前有消息傳出，柯文哲的心腹幕僚蔡壁如，在確定當選不分區立委後，就將戶籍遷至高雄，也被直指是提前佈局高雄市長補選。不過消息被揭露後，蔡壁如也出面澄清，表示遷戶籍是個人因素，與高雄市長補選無關。而在確定韓國瑜遭到罷免後，民眾黨也表示「補選這一仗不會缺席」，更指派包含蔡壁如在內的五人小組，進行人選的徵詢以及跨黨派的合作，不過下週三（24日）補選登記即將截止，至今民眾黨並未決定出人選，也未確定是否與其他黨派合作。國民黨市議員秦慧珠在質詢時間時，也詢問柯文哲高雄市長補選一事。柯文哲則表示，雖然該議題與市政無關，不過也坦言準備時間太短，「至今還找不到人選」。秦慧珠也追問，蔡壁如已經將戶籍遷往高雄，會不會派蔡壁如投入補選？對此柯文哲也直白表示「不會啦，不會讓她去選。」秦慧珠也追問，與柯文哲友好的新北市長侯友宜，其哥哥高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，傳出可能以素人之姿，接受國民黨徵召投入高雄市長補選，民眾黨是否有可能與他合作？對此柯文哲則表示跟侯明鋒很熟，但對於支不支持一事並未表態，而秦慧珠想要追問時，質詢時間已到，也讓柯文哲在質詢台上露出鬆一口氣的微笑。