回來了！陳其邁補選行程　首站到韓國瑜夜宿十全市場拜票

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▲今天的拜票行程陳其邁展現他「緊緊緊」的風格，用最傳統「掃市場」拜票方式打頭陣邁向攤商尋求支持。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.19)

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▲陳其邁親切地與民眾逐一握手問候。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.19)

▲陳其邁親切地與民眾逐一握手問候，更有支持者拉著他的手高喊「陳其邁凍蒜!」場面相當熱絡。(圖／記者郭凱杰翻攝，2020.06.19)

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁昨天剛卸下行政院副院長職務，今(19)日一早就「無縫接軌」啟動競選，首站就到前市長韓國瑜第一個夜宿地點十全果菜市場向攤商及採買民眾拜票陳其邁表示，回到故鄉非常開心，若選上將會做一個「拚經濟」的全方位市長。陳其邁由立委李昆澤、市議員康裕成、鄭孟洳及何權峰等人陪同，上午6時就到十全果菜市場，高雄果菜運銷公司董事長李清讚、高雄市青果公會理事長李界旺一路陪同陳其邁向攤商尋求支持有熱情的攤商送上蘿蔔、蒜苗象徵「好彩頭」「凍蒜」，現場還喊起「陳其邁凍蒜!」場面相當熱絡。陳其邁表示，我是這段時間再行政院都是處於高壓的工作環境下工作，譬如說防疫，從過年除夕開始，一直忙碌到現在，回到故鄉你會知道故鄉的好，尤其大家看到他都非常親切，自然而然就讓「回鄉的我」非常的開心。陳其邁強調，當市長除了賣菜也要賣科技的產品，也要賣我們的好山好水，這個都是市長的工作，所以只要能夠把高雄的東西推銷出去，賣什麼都是他要做的事情，我們高雄市有非常勤奮工作的市民，也面臨城市轉型的挑戰，所以最基層的賣菜也好，很多包括最先進的高科技，這個也都是我們要拚的對象，所以他會全方位的做一個拚經濟的市長。面對外界點名前高雄醫學院院長、新北市長侯友宜二哥侯明鋒可能參選，陳其邁強調，侯明鋒是醫界前輩，在高雄造福很多市民健康，是他非常尊敬的長輩，強調醫界不分藍綠，很多醫療問題都是請益對象，他也尊重侯明鋒個人生涯規畫，尊重「前輩醫師」的意見。至於前民政局長曹桓榮領表參選表達意願，陳其邁則回應「人民望治心切」，期待新市長可以馬上上手、立刻推動高雄重大建設，希望國民黨能推出理想參選人，一起進行一場君子之爭。針對外界傳聞「便新郎」一事陳其邁則強調，他一直都在高雄這裡，這是所有人都知道，高雄是他一生懸命的故鄉，行政院推動全國的政務，高雄的建設我都是親自在盯這些重大建設，所以不管是預算也好，或這是重大建設，像前鎮漁港、到大南方計畫，像橋頭科學園區、大林蒲遷村的預算核定，都是他在當副院長的時候，為了推動高雄的建設，閉著眼睛都會想在我的故鄉高雄，所以能夠回到高雄，這是他一生最快樂的事情，沒有事情比這個更快樂。