特戰行軍父母突然現身加油　女少尉輔導長驚喜落淚

陸軍特戰指揮部特戰第一營於6月8日至6月22日，執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，訓練全程350公里橫跨桃中及新竹作戰分區。陸軍特戰指揮部今（19）日邀請媒體參訪反特攻訓練，少尉輔導長吳育柔在媒體聯訪時,父母突然現身，讓她又驚又喜，她也爆料父親原本反對她從軍，但是現在卻是支持她，給予加油。

陸軍特戰指揮部特一營戰術任務行軍，今日邀請媒體到新竹湖口至542旅營區邀訪，演習結束後，陸軍安排特戰1營特2連少尉輔導長吳育柔受訪時，她的父母突然出現，讓她大吃一驚。吳育柔說，在行軍訓練過程時，沒有完善的通訊設施訊號斷斷續續，因為很少打電話，父母親也不太會用智慧型裝置，所以很少聯絡，不知道爸媽們會來，長官只說採訪時要說「爸媽我愛你們」，但是太緊張忘了說。

吳育柔爆爸爸的料表示，當初去考自願役軍人時，父親相當反對，把她的錄取成績單丟到資源回收桶，後來是媽媽去資源回收桶找才找到，原來爸爸早收到，媽媽趕緊拿起來放在神桌下給神明保管，才能順利錄取自願役。

吳爸爸表示，女兒去當兵憂慮是一定有，尤其是特戰部隊要跳傘會擔心，但是既然她要當兵加入特戰部隊，人生的路是她選擇，就要在背後支持她。吳媽媽說，女兒去當兵會不捨，但是現在覺得她成長很多，有時候太久沒收到女兒訊息、沒看到她的人，會胡思亂想，現在要感謝軍中長官與同袍照顧。