快訊／監委名單惹議？總統府突取消監察院人事記者會

總統府原訂在今（19）日下午3時舉行的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，臨時取消，確切舉行時間將另行通知。據了解，可能是因國民黨籍的前台東縣長黃健庭將接任副院長一職引發爭議，不只國民黨反彈，民進黨內部也傳出抗議聲浪，因此總統府臨時發出通知，取消舉行今日的監察員人事記者會。