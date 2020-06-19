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快訊／監委名單惹議？總統府突取消監察院人事記者會

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-19 14:09:24
▲原定由前台東縣長黃健庭接任監察院副院長一職，引發藍綠反彈聲浪。(圖 / NOWnews資料照，記者林柏年攝)
總統府原訂在今（19）日下午3時舉行的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，臨時取消，確切舉行時間將另行通知。

據了解，可能是因國民黨籍的前台東縣長黃健庭將接任副院長一職引發爭議，不只國民黨反彈，民進黨內部也傳出抗議聲浪，因此總統府臨時發出通知，取消舉行今日的監察員人事記者會。

 

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