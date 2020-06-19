快訊／監委名單惹議？總統府突取消監察院人事記者會

總統府原訂在今（19）日下午3時舉行的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，臨時取消，確切舉行時間將另行通知。
據了解，可能是因國民黨籍的前台東縣長黃健庭將接任副院長一職引發爭議，不只國民黨反彈，民進黨內部也傳出抗議聲浪，因此總統府臨時發出通知，取消舉行今日的監察員人事記者會。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
炎炎夏天中暑怎麼辦？如何緩解？怎麼預防？通通報你知
南北韓和平瓦解！金與正說到做到！兩韓聯絡處被炸毀 戰爭一觸即發？
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
親愛的你在哪？抽張牌看看2020下半年我的桃花在哪裡？
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
防疫不鬆懈！鼻病毒、漢他病毒來勢洶洶 還有5大夏季傳染病正流行
艷陽高溫都不怕！蒐羅IG瘋打卡的夏日消暑聖品
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
徵的就是你！端午徵稿特別企劃 歡迎各位熱愛創作、愛分享的人來報名
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出